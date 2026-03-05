Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά

Στην αναχαίτιση τουρκικών αεροσκαφών που παραβίασαν αργά το απόγευμα τον ελληνικό εναέριο χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο προχώρησε η ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Ειδικότερα, επτά αεροσκάφη, δύο ζεύγη μαχητικών F-16, ένα ATR-72, ένα CN-235 και ένα UAV προέβησαν σε οκτώ παραβιάσεις και οκτώ παραβάσεις στον FIR.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν άμεσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.