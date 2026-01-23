Η Hurriyet κάνει λόγο για προκλήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο σχετικά με τις δηλώσεις Δένδια για τα «12 μίλια»

Δεν άφησε ασχολίαστη τη χθεσινή συνέντευξη του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, στην οποία χαρακτήρισε μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας την επέκταση των χωρικών της υδάτων, η Hurriyet, κάνοντας λόγο για «ελληνικές προκλήσεις».

Μάλιστα, στο δημοσίευμά της, η Hurriyet παραθέτει χάρτη του Αιγαίου από το πρακτορείο Anadolu με τα νησιά που έχουν κατοχυρωθεί τελεσίδικα στην Ελλάδα με τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947) και τα οποία η Τουρκία ζητά να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα.

Πηγή: Hurriyet

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ζήτησε την αναδιαμόρφωση των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο Πέλαγος, σηματοδοτώντας ότι η Αθήνα θα επιδιώξει να λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον».

Και συνεχίζει σχολιάζοντας τα εξής: «Ο Δένδιας χαρακτήρισε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο ως μονομερές ''δικαίωμα'' που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Σημείωσε ότι το λεγόμενο αυτό δικαίωμα θα ασκηθεί σε χρόνο που συνάδει με τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, ενώ επέκρινε την Τουρκία για την προστασία των δικών της χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και την αποτροπή παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου. Ο Δένδιας διακήρυξε την υποστήριξή του στον διάλογο με την Τουρκία, αλλά δήλωσε ότι το ζήτημα δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Ο Δένδιας χαρακτήρισε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο ως ''απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας'' και ερμήνευσε την πιθανότητα στρατιωτικής αντίδρασης στην επέκταση των θαλάσσιων συνόρων της Αθήνας ως ''επιθετικότητα''.

Ο Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε την επιθετική στάση της Ελλάδας στο Αιγαίο ως ενέργειες για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, δήλωσε ότι το ζήτημα των ναυτικών μιλίων είναι ''μη διαπραγματεύσιμο'' και κατηγόρησε την Τουρκία ότι δεν είναι εποικοδομητική».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Hurriyet υπενθυμίζει και παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα «έχει κατηγορήσει την Τουρκία για απειλές πολέμου, με αφορμή την υπενθύμιση του casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη στάση ''επιθετική'', μεταφέροντας σε ομιλίες του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι η πλευρά που υιοθετεί απειλητική συμπεριφορά. Επαναλαμβάνοντας τη θέση αυτή, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε στη συνέντευξή του ότι το ζήτημα του casus belli δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι ''δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον πόλεμο ως άξονα διαλόγου''».

