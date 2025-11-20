Αγαθονήσι: Το χρονικό του επεισοδίου μεταξύ Λιμενικού και τουρκικών σκαφών

Ένα ακόμη συμβάν τουρκικής προκλητικότητας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, καθώς σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς ανάμεσα σε τουρκικά αλιευτικά και σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανοικτά του Αγαθονησίου. Το συμβάν έγινε γνωστό από δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, τα οποία συνοδεύονται από φωτογραφίες με τις οπές που προκλήθηκαν στο αλιευτικό από τα πυρά των στελεχών του Λιμενικού.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η kathimerini, στελέχη του Λιμενικού επιβεβαίωσαν το επεισόδιο, ενώ το Αρχηγείο του Σώματος παρείχε διευκρινίσεις όχι με επίσημο δελτίο Τύπου αλλά μέσω non paper.

Τι προκύπτει απ’ αυτό; Ότι το βράδυ της Τρίτης δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη μπήκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στο Αγαθονήσι και άρχισαν να ψαρεύουν παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής. Στο σημείο πήγαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα τουρκικά αλιευτικά ζητώντας τους να επιστρέψουν στα τουρκικά ύδατα, με αρνητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα, μάλιστα, με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών. Τότε, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών προς «ασφαλή τομέα», υποχρεώνοντας τα αλιευτικά να αποχωρήσουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το Λιμενικό στο non paper δεν παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το τι έκαναν οι δύο τουρκικές ακταιωροί κατά τη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου. Ανώνυμες πηγές ανέφεραν στην kathimerini ότι ήταν η βοηθητική βάρκα (tender) του τουρκικού αλιευτικού αυτή που έκανε ελιγμούς, με κίνδυνο να εμβολίσει το περιπολικό του Λ.Σ. Πηγές από το Σώμα είπαν ακόμα ότι στη διάρκεια του επεισοδίου οι δύο ακταιωροί έκαναν ελιγμούς προκειμένου με τα απόνερά τους να διευκολύνουν τις κινήσεις του αλιευτικού και να παρεμποδίσουν τα σκάφη του Λιμενικού. Καθώς και ότι μόλις έπεσαν οι πυροβολισμοί κινήθηκαν μαζί με το αλιευτικό πίσω στα τουρκικά ύδατα.

Η είδηση στα τουρκικά ΜΜΕ

Διαφορετική είναι η εκδοχή των γεγονότων στα τουρκικά ΜΜΕ. Σε αυτά αναφέρεται ότι το αλιευτικό σκάφος που είχε αποπλεύσει από λιμάνι του Ντιμντίμ προς τη θάλασσα του Αιγαίου «δέχτηκε πυρά από ομάδες της Ελληνικής Ακτοφυλακής». «Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το σκάφος υπέστη ζημιές. Οι Τούρκοι αλιείς ενημέρωσαν την Ακτοφυλακή για το περιστατικό. Καθώς οι ομάδες της τουρκικής Ακτοφυλακής έφταναν στην περιοχή, οι Έλληνες τράπηκαν σε φυγή. Το αλιευτικό σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι από τις ομάδες της τουρκικής Ακτοφυλακής, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί υλικές ζημιές».

Ο ιστότοπος ahaber μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τον καπετάνιο του σκάφους, Χασάν Αϊγκιούν, «το περιστατικό συνέβη μέσα σε τουρκικά χωρικά ύδατα». Ο Τούρκος ψαράς υποστήριξε πως «δύο ελληνικά περιπολικά σκάφη παρενόχλησαν το αλιευτικό και παρά την παρουσία τουρκικού σκάφους Ακτοφυλακής που προσπάθησε να παρέμβει οι ελληνικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν». Ο Τούρκος καπετάνιος υποστήριξε ακόμα ότι κατά τη στιγμή που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, «οι Ελληνες πυροβόλησαν έξι φορές προς το σκάφος, χτυπώντας τον ιστό όπου βρίσκεται το ραντάρ».