ΥΠΑΑΤ-Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Συμφωνία για τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με μόχλευση πόρων 365 εκατ. ευρώ

Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτική (ΚΑΠ) τίθενται σε εφαρμογή μετά την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και και τη διευθύνουσα σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το νέο αυτό χρηματοδοτικό πλαίσιο, των νέων χαμηλότοκων δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, έχει αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ, και με μόχλευση πόρων μπορεί να ενεργοποιήσει επενδύσεις 365 εκατ. ευρώ στον αγροδιατροφικό τομέα.

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παρέχει ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, μέσα από τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις παροχής εγγυήσεων και τη δυνατότητα χορήγησης μικρών δανείων, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τον αγροτικό κόσμο και το αγροτικό επάγγελμα, ιδίως στη σημερινή συγκυρία», δήλωσε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε πως «ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των νέων αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε πολύτιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε έναν ευρύ αριθμό παραγωγών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αφενός να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τους πόρους του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αφετέρου να στηρίξουν, σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο, τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους, μέσω δανείων με εγγυήσεις και στοχευμένα κίνητρα, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα».

Από τη μεριά της η κ. Παπακυρίλλου υπογράμμισε πως «η σημερινή συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική δέσμευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα με σύγχρονα, αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σε συνδυασμό με τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και το καινοτόμο εργαλείο για νέους γεωργούς, δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ως διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, η ΕΑΤ αναλαμβάνει να μετατρέψει αυτούς τους πόρους σε άμεση ρευστότητα και επενδυτικές ευκαιρίες για τους Έλληνες αγρότες και επιχειρήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα σε σύγχρονο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Χρηματοδοτικών Εργαλείων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ανερχόταν σε 115 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ ο αρχικός προϋπολογισμός των Χρηματοδοτικών Εργαλείων αυξάνεται κατά 160 εκατ. ευρώ.

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν: Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου, καθώς κι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των νέων γεωργών, στους οποίους δίνεται για πρώτη φορά ένα ειδικά σχεδιασμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδυάζει δάνειο, μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη.