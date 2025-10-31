Ο πίνακας δικαιούχων για την στήριξη γεωργών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Στη "Διαύγεια" δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 23 που αφορά την "Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024" και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Στόχος είναι η οικονομική ανακούφιση των παραγωγών που αντιμετώπισαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες και τις εκμεταλλεύσεις τους από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η απόφαση εγκρίνει την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, όπως αυτές καταγράφονται στον οριστικό πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων, ο οποίος τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα η εκταμίευση των ενισχύσεων στους δικαιούχους γεωργούς θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται σε 178.507.863,52 ευρώ, ποσό που προτείνεται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το τελικό ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη διαδικασία πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών, εφόσον προκύψουν αδιάθετα ποσά, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο συνολικός προϋπολογισμός.