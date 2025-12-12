Λ. Τσαβδαρίδης: Ενισχύσεις ύψους 563,5 ευρώ ανά στρέμμα στους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTsavdaridisLazaros%2Fposts%2Fpfbid02Q7aYiYNe4c7UaUuho7qSfbd6SfRMj3DGz8bKkDi4edcBYW12d8fuYQdW3qrGFvj5l&show_text=true&width=500" width="500" height="585" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης και προσθέτει:

«Μια σημαντική εκκρεμότητα για τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας διευθετείται, καθώς με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 6684/11 Δεκεμβρίου 2025 (Τεύχος Β'), ενεργοποιείται η απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη στήριξη των παραγωγών βιομηχανικής τομάτας.

Η απόφαση αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν οι παραγωγοί μας, ως άμεσο επακόλουθο των καταστροφικών καιρικών συνθηκών «Daniel» κατά το έτος 2023.

Δικαιούχοι είναι οι πληγέντες γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με βιομηχανική τομάτα στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2023 και διατηρούν καλλιέργεια τουλάχιστον ενός (1) στρέμματος, ενώ το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 563,50 ευρώ ανά στρέμμα.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να στέκεται εμπράκτως δίπλα στον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής, στηρίζοντας το εισόδημά τους και δημιουργεί ικανοποίηση σε όλους εμάς, που σε συνεργασία με τον αγροτικό μας κόσμο πιέζαμε προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των σχετικών αποφάσεων.

Η ενίσχυση των 563,5 ευρώ ανά στρέμμα είναι μια ουσιαστική ανάσα ρευστότητας για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας του Νομού μας, βοηθώντας τους να παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί».