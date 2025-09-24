Κ. Τσιάρας: Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά των προβάτων

Την ανάγκη να «συνεργαστούμε όλοι» για να εκριζώσουμε την ευλογιά των προβάτων, επεσήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, αφού δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ασθένεια «έχει ένα πραγματικά περίεργο επιδημιολογικό μοντέλο», ο κ. Τσιάρας σημείωσε πολλάκις ότι πέρα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ευθύνη για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ευλογιά των προβάτων έχουν τόσο οι Περιφέρειες με τις δικές τους υπηρεσίες, τις ΔΑΟΚ, δηλαδή τους κτηνιάτρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όσο και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι.



«Με άλλα λόγια, ο καθένας οριοθετεί το χώρο της δικής του ευθύνης με βάση συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και τα οποία πρέπει κάθε φορά να εφαρμόζονται, αν όντως θέλουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.

Ποιος είναι ο χώρος ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ο χώρος ευθύνης του Υπουργείου είναι να εξαγγείλει μία δέσμη μέτρων που ουσιαστικά υπαγορεύονται κατά βάση από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 687 του 2020 για την αντιμετώπιση ζωονόσων που έχουν έντονη μεταδοτικότητα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αποδεχτούμε.

Προφανώς μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα όλοι μαζί, γιατί ούτε από μόνες τους οι εντολές του Υπουργείου είναι ικανές να αντιμετωπίσουν μια ζωονόσων, ούτε βεβαίως αν δεν υπάρχει η απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων», ξεκαθάρισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η «ευθύνη για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων είναι υποχρέωση, τουλάχιστον με βάση τον νόμο, των ΔΑΟΚ, δηλαδή των υπηρεσιών των Περιφερειών».

Κληθείς να εξηγήσει αν εννοεί ότι αυτές οι υπηρεσίες σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν τα στραβά μάτια ή δεν επέδειξαν την υπευθυνότητα που θα έπρεπε, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «προφανώς, θα γίνει μια αποτίμηση στο τέλος της ημέρας και θα δούμε τι γίνεται».

«Γιατί στο τέλος, αφού κλείσω και με τον τρίτο παράγοντα που είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι προφανώς πρέπει να λαμβάνουν κάποια μέτρα βιοασφάλειας μιας και αφορά το δικό τους ζωικό κεφάλαιο, είναι υποχρεωμένοι και αυτοί από τη δική τους πλευρά να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας», τόνισε ο κ. Τσιάρας καταδεικνύντας την παραβατική συμπεριφορά ορισμένων κτηνοτρόφων ως τον «κύριο λόγο για τον οποίο έχουμε διασπορά».

«Θέλω να είμαι ειλικρινής και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ασθένεια που έχει ένα πραγματικά περίεργο επιδημιολογικό μοντέλο. Δεν είναι ο ιός της πανώλης που ζει 21 μέρες και μπορέσαμε με ένα lockdown ενός μήνα να τον περιορίσουμε. Της ευλογιάς είναι ένας άλλος ιός.

Είναι ένας dna ανθεκτικός ιός, ο οποίος επιβιώνει, ζει για περίπου έξι μήνες και μπορεί να ζει οπουδήποτε στις ζωοτροφές, στο τρίχωμα των ζώων, να μεταφέρεται μηχανικά. Καταλαβαίνετε ότι η αντιμετώπισή του δεν είναι ούτε τόσο εύκολη από τη μια πλευρά, όπως επίσης και η μετάδοσή του, μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται να υπάρχει μια εγρήγορση χρειάζεται να υπάρχει αυξημένο επίπεδο συνείδησης υπευθυνότητας από όλους μας. Και για να μπορέσουμε να εκριζώσουμε την ευλογιά, προφανώς πρέπει νασυνεργαστούμε όλοι μας», επανέλαβε ο κ. Τσιάρας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν μετά την εκπνοή της καραντίνας 10 ημερών που έχει ανακοινωθεί, θα πάμε σε lockdown της ελληνικής κτηνοτροφίας, ο κ. Τσιάρας είπε πως «η όποια απόφαση θα συνδυαστεί μετά το πέρας και αυτής της εβδομάδας με τα πραγματικά κρούσματα τα οποία παρουσιάζονται, με το ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η νόσος και το ποια είναι τα βήματα τα οποία έπρεπε ή πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα».

Ερωτηθείς αν τίθεται ζήτημα εμβολιασμού των προβάτων, αφού διευκρίνισε ότι δεν είναι αρνητικός σε κάτι τέτοιο, ο κ. Τσιάρας τόνισε την ανάγκη να υπάρξει πρώτα η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση «για το ποσοστό ανοσίας που επιτυγχάνει [το εμβόλιο], για τον χρόνο ανοσίας που επιτυγχάνει και για το αν τελικά μπορούμε να διακρίνουμε αν μετά το εμβόλιο ένα ζώο το οποίο έχει αντισώματα τα έχει εξαιτίας του εμβολίου ή επιδείνωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί θα δημιουργηθεί πραγματικά μια πολύ μεγάλη σύγχυση και συνέπειες που προφανώς δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε για κανένα λόγο».

Σχετικά με το πότε θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για τις 265.000 αιγοπρόβατα που έχουν σφαγιαστεί, ο κ. Τσιάρας παραδέχτηκε ότι «έχουμε αργήσει να δώσουμε τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές», λέγοντας ωστόσο ότι «είναι κάτι που θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Αποκάλυψε δε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών «έχουμε συμφωνήσει και διασφαλίζονται άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποζημιώσουμε τα θανατωθέντα ζώα». Όσον αφορά το πότε θα πάρουν τα πρώτα χρήματα στα χέρια τους οι κτηνοτρόφοι, ο κ. Τσιάρας είπε χαρακτηριστικά πως «ό,τι υπήρχε μέχρι τον Μάρτιο, έχει αποζημιωθεί», προσθέτοντας πως για τις «αποζημιώσεις θανάτων των ζώων μέχρι και τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, ουσιαστικά έχουμε προβλέψει να μπορέσουν να αποζημιωθούν με αυτά τα 20 εκατομμύρια για τα οποία σας μίλησα νωρίτερα».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταβληθούν αποζημιώσεις, όπου διαπιστωθεί ότι κτηνοτρόφοι παραβίασαν την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν τήρησαν τα μέτρα βιοασφάλειας και ευθύνονται για τη μετάδοση της νόσου.

«Ας δούμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ας τα συγκρίνουμε και από εκεί και πέρα εγώ είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να αφορά είτε το ύψος των αποζημιώσεων είτε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Επίσης θα σας πω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια ρήτρα που αφορά στο γεγονός ότι για να μπορέσει να δοθεί η αποζημίωση πρέπει να αποδειχθεί ότι ο κτηνοτρόφος έχει λάβει τα μέτρα βιοασφάλειας νωρίτερα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά πεδία τα οποία επιχειρούμε να προσεγγίσουμε», είπε σχετικά ο κ. Τσιάρας.

Απαντώντας τέλος σε ερώτηση για το αν από τα 22 εκατομμύρια ευρώ που έχουν κάνει φτερά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει επιστρέψει κάτι στα ελληνικά ταμεία αυτή τη στιγμή, ο κ. Τσιάρας δήλωσε πως «δεν έχει την πραγματική εικόνα», αλλά γνωρίζει πως «αυτή τη στιγμή γίνονται συνεχώς κατά κάποιον τρόπο εκχωρήσεις ποσών ή αντίστοιχα προωθούνται οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστούν αυτά τα ποσά. Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε.