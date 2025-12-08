Κ. Τσιάρας: Οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα - Είμαι διαθέσιμος για διάλογο μαζί τους

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές και μέτρα ανακούφισης για τον παραγωγικό κόσμο, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, την ίδια ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, επεκτείνοντας τα μπλόκα σε δρόμους, τελωνεία και λιμάνια.

«Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει καταβληθεί, όπως και μέρος των πληρωμών για βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και παλιές αυτόχθονες φυλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των καθυστερήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Σημείωσε ότι τα χρήματα που προηγουμένως δεν κατευθύνονταν σωστά θα διανεμηθούν υπέρ των πραγματικών αγροτών.

Ο Υπουργός επισήμανε επίσης τα μέτρα για το κόστος παραγωγής: «Για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 50% ανά δικαιούχο», ενώ τόνισε ότι τα προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση τιμολογίων και τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου «μπορούν να λυθούν μέσω συνεργασίας με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με τους αγρότες, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι «η πόρτα του διαλόγου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή. Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και σήμερα ή αύριο. Όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται». Τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί το μέσο για να βρεθούν λύσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής χωρίς περιττή ένταση.