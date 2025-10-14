Κ. Τσιάρας: Μεγάλο στοίχημα η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα

Η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της εποχή μας, σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο 9ο Συνέδριο του Economist με τίτλο «The Ninth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean: Seeking a new balance amidst a derailed green transition».

Όπως είπε, «το ζητούμενο στη σημερινή εποχή, που απρόβλεπτες κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη, είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας, η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διασφάλιση και της κοινωνικής συνοχής και ομαλότητας».

Υπογράμμισε ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Θεσσαλία, η οποία βρέθηκε «στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, πλημμυρισμένη αλλά και διψασμένη».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας στάθηκε στη ριζική μεταβολή των συνθηκών παραγωγής λόγω των φυσικών περιορισμών, σημειώνοντας ότι «μπαίνουμε σε μια εποχή περιορισμένων φυσικών πόρων. Το νερό, το έδαφος, η ενέργεια - όλα γίνονται σπάνια και πολύτιμα» και προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «βρίσκεται ήδη στην 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού», ενώ «το 87% της γης μας βιώνει αυξημένη συχνότητα ξηρασίας».

Κατά την ομιλία του τόνισε πως για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια ριζική αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των υδάτων, με στόχο ένα καθεστώς υδατικής ασφάλειας για κάθε γωνιά της Ελλάδας». Ανέφερε ότι «σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 1.200 έργα διαχείρισης και αξιοποίησης υδάτων - 237 αρδευτικά και 1.090 έργα ύδρευσης», ενώ μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων «εκτελούνται 287 εγγειοβελτιωτικά έργα, συνολικού ύψους 901,3 εκατ. ευρώ».

Μιλώντας για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον πρωτογενή τομέα τα τελευταία χρόνια, ο αρμόδιος υπουργός τόνισε πως «το 2019 το ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων παρουσίαζε έλλειμμα 731 εκατ. ευρώ, ενώ το 2023 έγινε πλεονασματικό, φτάνοντας τα 452 εκατ. ευρώ». Το περασμένο έτος, σύμφωνα με τον ίδιο, «οι συνολικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ξεπέρασαν τα 11,25 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 22,8% των συνολικών εξαγωγών της χώρας». Αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας, παρά τις αντιξοότητες, αντέχει, παράγει, εξάγει και στηρίζει την οικονομία, τη διατροφή και την περιφέρεια».

Σε ό,τι αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο υπουργός επισήμανε ότι «το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα», αλλά «απαιτεί ευελιξία και μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση».

Τέλος, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση, «με πίστη στον άνθρωπο της υπαίθρου, θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα που μειώνουν το κόστος παραγωγής. Μειώνει φόρους, καταργεί τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και ρυθμίζει τα κόκκινα δάνεια», γιατί όπως είπε, «θέλουμε τον αγρότη ενεργό και αισιόδοξο για το μέλλον του».