Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ελέγχου της Ευλογιάς διαπιστώνει μη αδειοδοτημένους εμβολιασμούς ζώων

Για εκτεταμένες παρανομίες και καταστρατήγηση των εθνικών μέτρων βιοασφάλειας αλλά και εμβολιασμούς ζώων με μη νόμιμα αδειοδοτημένα ανοσολογικά προϊόντα κατά τις ευλογιάς κάνει λόγο η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) σε ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι έχουν διαπιστωθεί αδήλωτες εκτροφές με κρούσματα της λοίμωξης.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του ποσοστού του ζωικού κεφαλαίου που έχει πληγεί στο σύνολο της επικράτειας ή ανά περιοχές, ενώ έχει διαπιστωθεί και η έλλειψη εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές.

«Όλα τα παραπάνω έχουν συμβάλλει στην άναρχη, πολύπλοκη και πολυπαραγοντική αλλοίωση της εθνικής επιδημιολογικής εικόνας της νόσου», τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΕΕΔΕΕ.

Αναφορικά με το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων η Επιτροπή σημειώνει ότι «η όποια απόφαση προτάσεων μέτρων εναπόκειται στην Πολιτεία, αφού συνυπολογιστούν και άλλοι σημαντικότατοι παράγοντες όπως οικονομο-τεχνικοί εμπορικοί και κοινωνικοί».

Σε ό,τι έχει να κάνει με μια ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιασμών, αναφέρει πως «θα οδηγήσει στην περαιτέρω επιβάρυνση της κατάστασης, ειδικά μάλιστα, επειδή τηρούνται ελάχιστα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές προβάτων».

Υπογραμμίζει ότι ο «ιός της ευλογιάς των προβάτων δεν προσβάλλει τους ανθρώπους» ωστόσο «η φήμη και η πληροφορία ότι κάποιο ζωοκομικό προϊόν προέρχεται από ζώα μολυσμένα με τον ιό της ευλογιάς των προβάτων (από φυσική νόσηση ή από εμβολιακό στέλεχος) θα επιβαρύνει την εμπορευσιμότητα αυτού.»

Μέχρι σήμερα σημειώνει, δεν υπάρχει αδειοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό κράτος εμβόλιο, με το οποίο θα γινόταν εφικτή η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της λοίμωξης και προσθέτει πως δεν υπάρχει εμβόλιο μετά τη χορήγηση του οποίου θα μπορούσε να γίνει διάκριση από φυσικώς μολυσμένα ζώα σε περίπτωση κλινικής νόσησης.

Επισημαίνει ότι παγκοσμίως κανένα κράτος, όπου έγιναν εμβολιασμοί κατά της ευλογιάς των προβάτων, δεν έχει εξαλειφθεί οριστικώς η λοίμωξη, η οποία μετέπεσε σε ενδημική νόσο, έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα τη συνέχιση των θανατώσεων, την εξάπλωση της λοίμωξης, τη διασπορά του ιού και τη μείωση των παραγωγικών και υγειονομικών αποδόσεων των ζώων.

«Συνακόλουθα, μετά από μια διαδρομή αποτυχίας των εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων σε άλλες χώρες (μεταξύ αυτών και γειτονικές), δεν υπάρχει λόγος να δοκιμαστεί μία ανάλογη αποτυχία στη χώρα μας" τονίζει η Επιστημονική Επιτροπή.

Και προσθέτει μεταξύ άλλων ότι "αντίθετα από τη χώρα μας, κανένα από τα κράτη, όπου έλαβαν χώρα εμβολιασμοί κατά της λοίμωξης, δεν εξάγει ανάλογα ποιοτικά προϊόντα (π.χ., τυρί φέτα)».

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ελέγχου της Ευλογιάς η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας στη χώρα μας, αφού αυτή αποτελεί την εγγύηση μη μετάδοσης του ιού.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΕΕΔΕΕ έχει ως στόχο "στην πρόταση ανακουφιστικών, αλλά άκρως αυστηρών μέτρων (χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή εμβολιασμών υπό προϋποθέσεις, ως ύστατη λύση), τα οποία θα επιβραβεύουν τους καλούς παραγωγούς και θα διασφαλίζουν την θωράκιση της χώρας για αναμενόμενες σημαντικότερες επιδημίες".

Σκοπός όπως επισημαίνει είναι «η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και η εξασφάλιση της εικόνας του στους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπ' όψη τις προκλήσεις και το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.»