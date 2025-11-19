Χρ. Κέλλας: Στο επίκεντρο η καινοτομία για την πράσινη γεωργία

Με ιδιαίτερη έμφαση στον κομβικό ρόλο της τεχνολογικής καινοτομίας στη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, απηύθυνε χαιρετισμό σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2025, στο Διεθνές Συνέδριο AGRIVOLTAICS 2025, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και θεσμικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι το συνέδριο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύζευξη πράσινης ενέργειας και αγροτικής παραγωγής, αναδεικνύοντας τεχνολογίες που μπορούν να μεταμορφώσουν το μέλλον της γεωργίας.

Όπως ανέφερε, η μετάβαση σε ένα ανθεκτικό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό σύστημα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της χώρας.

«Για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και της ανάγκης για υψηλότερη παραγωγικότητα, απαιτούνται λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με την πράξη. Τα αγροβολταϊκά και ειδικά τα οργανικά φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια τέτοια λύση: ευέλικτη, εξαιρετικά υποσχόμενη και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του αγρότη», τόνισε.

Επίσης, ο κ. Κέλλας ανέλυσε τα πλεονεκτήματα των οργανικών φωτοβολταϊκών, τα οποία, ως ελαφριά, εύκαμπτα και ημιδιάφανα πάνελ, επιτρέπουν τη διέλευση φωτός και μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από καλλιέργειες χωρίς να περιορίζουν τη φωτοσύνθεση. «Έτσι, ένας αγρός μπορεί να συνεχίσει να παράγει προϊόντα, ενώ, ταυτόχρονα, παράγει καθαρή, φθηνή και τοπικά αξιοποιήσιμη ηλεκτρική ενέργεια», διευκρίνισε.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στάθηκε και στις νέες τεχνολογίες, όπως τα οργανικά εκτυπωμένα ηλεκτρονικά και οι εύκαμπτες φωτοβολταϊκές επιφάνειες, που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες διαφορετικών καλλιεργειών και γεωμορφολογιών, δημιουργώντας νέες προοπτικές στον σχεδιασμό των γεωργικών υποδομών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχής μετάβαση δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, επισημαίνοντας: «Απαιτείται σύμπραξη ερευνητών, επιχειρήσεων, γεωτεχνικών και της Πολιτείας. Απαιτούνται χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση στην τεχνογνωσία και πρακτικές, οικονομικά βιώσιμες λύσεις προσαρμοσμένες στα διαφορετικά παραγωγικά περιβάλλοντα της χώρας μας».

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, αναφέροντας ότι η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί απλώς μια επιστημονική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στο αύριο της ελληνικής γεωργίας.