Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1, εξέφρασε την οργή του απέναντι σε όσους - όπως είπε - κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

«Αγανακτώ για το πόσο αδίστακτοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τον δυστυχισμένο άνθρωπο, γιατί δεν νοιάζονται στο ελάχιστο για την υγεία του» ανέφερε χαρακτηριστικά, κατονομάζοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως μία από τους «πρωταγωνιστές της προσπάθειας να μη γίνει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη».

Υπενθύμισε ότι «τον περασμένο χειμώνα, όταν η ανάκριση προχωρούσε, υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης του ανακριτή. Αν γινόταν δεκτό, η διαδικασία θα ξεκινούσε από την αρχή. Στη συνέχεια κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του ανακριτή ότι απέκρυψε 650.000 στοιχεία, η οποία εξετάστηκε από τους εισαγγελείς και κρίθηκε ως εξωφρενικά ψευδής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν μετά από 2,5 χρόνια - δηλαδή στα τρία από το δυστύχημα - ξεκινήσει τελικά η δίκη για τα Τέμπη, η κοινωνία θα έχει την ευκαιρία να δει όλη την υπόθεση στο φως. Θα καταθέσουν οι εμπειρογνώμονες, θα υπάρξουν ερωτήσεις από τους 250 δικηγόρους και ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί τι πραγματικά συνέβη».

«Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι εκείνοι που στήνουν συνωμοσίες για να κερδοσκοπήσουν πολιτικά. Είναι οι ίδιοι που επιδιώκουν να προκαλέσουν την αγανάκτηση του λαού, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η δίκη δεν γίνεται», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης, τονίζοντας ότι «αν ανοίξει εκ νέου η ανάκριση, θα πάμε τουλάχιστον 2,5 χρόνια πίσω και τότε ο κόσμος θα εκραγεί».