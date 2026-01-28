Φρ. Μπελέρης: Η Ευρωβουλή ενέκρινε την έκθεση για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας από τρίτες χώρες

Εγκρίθηκε στις 27 Ιανουαρίου, από την επιτροπή αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου, η έκθεση του εισηγητή του ΕΛΚ και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντη Μπελέρη με τίτλο «Προσεγγίσεις διαχείρισης της αλιείας για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων ειδών, την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ειδών και την επίτευξη οφελών για τις τοπικές οικονομίες».

Στην έκθεση τονίστηκε η αύξηση των ξενικών ειδών που επηρεάζουν τόσο τη βιοποικιλότητα, αφού δρουν ανταγωνιστικά προς τα αυτόχθονα μεσογειακά είδη με τη μείωση διαθέσιμης τροφής και χώρου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα πολλαπλά φαινόμενα αλίευσης ξενικών ειδών από επαγγελματίες και την ανάγκη αποζημιώσεων και στήριξης για τις ζημιές που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία, στις ιχθυοκαλλιέργειες και τις οστρακοκαλλιέργειες.

Παράλληλα, καλείται η Επιτροπή να διαθέσει ειδική χρηματοδότηση στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, για την εξάλειψή των ξενικών ειδών από τη Μεσόγειο και την αποκατάσταση των επιπτώσεών, σε συνεργασία με τους αλιείς, τις τοπικές αρχές και τους επιστημονικούς οργανισμούς.

Επίσης, η έκθεση αναφέρει την ανάγκη ενίσχυσης μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αλιέων και των καταναλωτών για τις δυνατότητες αξιοποίησης για να μπορέσει να επιτευχθεί εμπορική αξία στα αλιεύματα αυτά.

Τέλος, στο κείμενο έχει ενσωματωθεί σχετική αναφορά για την παράνομη αλιεία από τρίτες χώρες και καταστρέφουν τα ευαίσθητα ή προστατευόμενα είδη, εντός των ευρωπαϊκών θαλασσών.