ZEW: «Κατηφόρα» στο επενδυτικό κλίμα της Γερμανίας τον Αύγουστο

Το ηθικό των Γερμανών επενδυτών έπεσε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, σύμφωνα με το οικονομικό ινστιτούτο ZEW, το οποίο επικαλέστηκε την ευρεία απογοήτευση για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και την υποτονική οικονομική επίδοση της Γερμανίας το δεύτερο τρίμηνο.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε στα 34,7 σημεία από τα 52,7 σημεία του Ιουλίου. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 39,8 σημεία.

«Οι εμπειρογνώμονες των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι απογοητευμένοι από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW, Αχίμ Βάμπαχ, ο οποίος σημείωσε ότι η μηνιαία πτώση οφείλεται επίσης στην κακή οικονομική επίδοση της Γερμανίας το δεύτερο τρίμηνο.

Οι προοπτικές επιδεινώθηκαν ιδιαίτερα για τις χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, σύμφωνα με τον Βάμπαχ, αν και οι τομείς της μηχανολογικής μηχανικής και των μετάλλων, καθώς και η αυτοκινητοβιομηχανία, επηρεάστηκαν επίσης σοβαρά.

«Δεν ήταν μια καλή συμφωνία για την Ευρώπη», δήλωσε ο οικονομολόγος της DekaBank, Αντρέας Σόιερλε, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξει ακόμη μεγάλη αύξηση των δασμών.

Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο έγινε δεκτή με ανάμεικτα συναισθήματα ανακούφισης και οργής, με δασμούς που ορίστηκαν στο 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ που εξάγονται στις ΗΠΑ, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για ορισμένους τομείς, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, για τα οποία ισχύουν δασμοί 50%.

«Αν και η συμφωνία στη διαμάχη για τους δασμούς μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ έχει μειώσει την αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποκλειστούν προς το παρόν», δήλωσε ο οικονομολόγος της Deutsche Bank, Μαρκ Σάττενμπεργκ.

Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, καθώς η ζήτηση από τις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε μετά από μήνες ισχυρών αγορών εν αναμονή των δασμών.

«Οι εταιρείες αναρωτιούνται με αγωνία πόσο θα διαρκέσει η ειρήνη στο εμπορικό μέτωπο», δήλωσε ο Ολμάρ Φόλκερ, οικονομολόγος της LBBW. «Το οικονομικό περιβάλλον είναι πιθανό να παραμείνει δύσκολο για το υπόλοιπο του έτους».

Η εκτίμηση της έρευνας για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε επίσης σημαντικά, με τον δείκτη να πέφτει σε -68,6 από -59,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.