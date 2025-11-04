«Υψηλές πτήσεις» για τον S&P 500 με οδηγό τα εταιρικά κέρδη

Η εταιρική κερδοφορία στις ΗΠΑ συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, με το τρίτο τρίμηνο του 2025 να επιβεβαιώνει την ισχύ και την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών.

Ήδη έχει ανακοινώσει αποτελέσματα το 64% των εταιρειών του S&P 500 και τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά: το 83% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα κέρδη και το 79% στα έσοδα, ποσοστά υψηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Οι εταιρείες που απαρτίζουν τον σημαντικότερο δείκτη αναφοράς στην Wall Street κατέγραψαν άνοδο κερδών 10,7% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης. Παράλληλα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,9%, ο υψηλότερος ρυθμός από το 2022.

Έχοντας ήδη υπερβεί το μέσον του αριθμού των εταιριών που θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα είναι πλέον δεδομένο ότι οδεύουμε για το ένατο τρίμηνο διαδοχικής βελτίωσης. Σε αυτή την φρενήρη εικόνα των ρυθμών ανάπτυξης πρωταγωνιστές η τεχνολογία και οι χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Η εικόνα της κερδοφορίας αντανακλά τη συνεχόμενη ηγεμονία των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων. Microsoft, Apple και Intel υπεραπέδωσαν σημαντικά, συμβάλλοντας στην αύξηση των κερδών του κλάδου της πληροφορικής κατά 26,5%. Ανάλογη δυναμική παρουσίασε και ο χρηματοοικονομικός τομέας, ο οποίος, με εντυπωσιακές επιδόσεις από JPMorgan, Goldman Sachs και Morgan Stanley, σημείωσε άνοδο 20,8%.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των επικοινωνιών υπέστη πλήγμα, κυρίως λόγω της Meta Platforms, η οποία κατέγραψε μεγάλη επιβάρυνση από έκτακτους παράγοντες (εφάπαξ φορολογική δαπάνη), οδηγώντας τον τομέα σε πτώση -6,7%. Τα αποτελέσματα θα κλείσουν πρακτικά με την ανακοίνωση της NVDIA στις 20 Νοεμβρίου. Η βαρύτητα των κερδών της εταιρίας αντιπροσωπεύει το 8% του συνόλου των εταιριών του S&P 500 ενώ μαζί με τις υπόλοιπες «6 υπέροχες» αντιπροσωπεύουν την κερδοφορία του 30-36% των εταιριών του δείκτη.

Ωστόσο, η αγορά εμφανίζει αυξημένες αποτιμήσεις. Ο εκτιμώμενος δείκτης P/E του S&P 500 διαμορφώνεται στο 22,9, το υψηλότερο επίπεδο πενταετίας και σημαντικά πάνω από τους μέσους όρους 5ετίας και 10ετίας. Οι επενδυτές πάντως φαίνεται να συνεχίζουν να «ποντάρουν» στη δυναμική των εταιρικών κερδών, καθώς οι αναλυτές προβλέπουν άνω του 11% αύξηση κερδών το 2025 και ακόμη μεγαλύτερη το 2026 (+14%).

Σε προσαρμοσμένη βάση ο κλάδος με την μεγαλύτερη αναμενόμενη αύξηση κερδών είναι αυτός των δομικών υλικών (+20,3%) ενώ την μικρότερη έχει ο κλάδος της Κοινής Ωφέλειας (+8,5%).

Η εικόνα των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει μια ισχυρή και ανθεκτική αμερικανική εταιρική βάση, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας παγκοσμίως. Με την τεχνολογία και τις τράπεζες να καθοδηγούν την ανάπτυξη και τις προβλέψεις για τα επόμενα τρίμηνα να παραμένουν αισιόδοξες, η Wall Street συνεχίζει σε ανοδική τροχιά - αν και οι αποτιμήσεις απαιτούν μια πιο προσεκτική προσέγγιση από τους επενδυτές.

Οι αποτιμήσεις και οι προβλέψεις για το 2026