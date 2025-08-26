Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επικυρώνει δασμούς αντιντάμπινγκ σε 10 χώρες

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε την Τρίτη καταφατικές αποφάσεις για δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς κατά δέκα χωρών, μετά από έρευνες για προϊόντα χάλυβα ανθεκτικά στη διάβρωση.

Οι αποφάσεις καλύπτουν εισαγωγές ύψους 2,9 δισ. δολαρίων από την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Ολλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ταϊβάν, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Βιετνάμ, όπως ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Το Υπουργείο Εμπορίου κατέληξε στις τελικές του διαπιστώσεις ότι οι εισαγωγές CORE στις Ηνωμένες Πολιτείες από δέκα εμπορικούς εταίρους υπέστησαν ντάμπινγκ ή/και επιδοτήσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο ανθεκτικός στη διάβρωση χάλυβας χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτοκινήτων, οικιακών συσκευών και κτιρίων, πρόσθεσε το Υπουργείο.

«Οι αμερικανικές χαλυβουργικές εταιρείες και οι εργαζόμενοι αξίζουν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις», δήλωσε ο υφυπουργός Εμπορίου για το Διεθνές Εμπόριο, Γουίλιαμ Κίμιτ.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα αποφασίσει στη συνέχεια σχετικά με τη ζημία στην εγχώρια χαλυβουργία.

«Εάν η ITC εκδώσει καταφατική απόφαση ειδικά για κάθε εμπορικό εταίρο, η Επιτροπή Εμπορίου θα εκδώσει τις σχετικές εντολές αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών», κατέληξε το Υπουργείο.