Λιβύη: Η mega επένδυση Kατάρ - Ελβετίας στο λιμάνι της Μισράτα

Η Λιβύη υπέγραψε μια στρατηγική συνεργασία με διεθνείς εταιρείες για την επέκταση και ανάπτυξη της Ελεύθερης Ζώνης της Μισράτα (Misrata Free Zone), προσελκύοντας επενδύσεις ύψους περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την καταριανή επενδυτική εταιρεία Maha Capital Partners και την Terminal Investment Limited, θυγατρική του ελβετικού ναυτιλιακού κολοσσού MSC.

Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύη Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι και ο Αντόνιο Ταγιάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

Οι συμφωνίες θα βοηθήσουν το έργο να αποφέρει έσοδα από τη λειτουργία του που εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ανέφερε o Ντμπέιμπα.

«Αυτό το έργο όχι μόνο ενισχύει τη θέση της Λιβύης μεταξύ των μεγαλύτερων λιμανιών της περιοχής όσον αφορά το μέγεθος και τη χωρητικότητα, αλλά βασίζεται επίσης σε άμεσες ξένες επενδύσεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διεθνούς συνεργασίας» πρόσθεσε

Σύμφωνα με το Reuters, ο διαχειριστής της Misrata Free Zone υπέγραψε τη συμφωνία με τον λιμενικό φορέα Terminal Investment Limited, η οποία αναμένεται να βοηθήσει το λιμάνι της MFZ να γίνει ένας ανταγωνιστικός κόμβος logistics μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η Maha Capital Partners, διεθνής επενδυτής υποδομών με έδρα την Ντόχα, υπέγραψε επίσης τη συμφωνία. Η MCP πρόκειται να προσφέρει μακροπρόθεσμο κεφάλαιο και στρατηγική εποπτεία.

Ο Ντμπέιμπα. δήλωσε ότι αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει επίσης τη δέσμευση της κυβέρνησης «να προσελκύσει παραγωγική εξωτερική χρηματοδότηση για την τόνωση της οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη μετατροπή των κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε πλατφόρμες για βιώσιμες αποδόσεις».

Η οικονομία της Λιβύης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, το οποίο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 95% της οικονομικής της παραγωγής.

Ο Ντμπέιμπα δήλωσε ότι το έργο θα δημιουργήσει 8.400 άμεσες θέσεις εργασίας και περίπου 60.000 έμμεσες θέσεις.

Επίσης, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του τερματικού σταθμού σε 4 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια ετησίως, πρόσθεσε ο Ντμπέιμπα.

Το λιμάνι εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση 190 εκταρίων.