Ξεπέρασε τις προβλέψεις η οικονομία της Τουρκίας - Στο +4,8% το ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκε η ανάπτυξη στην οικονομία της Τουρκίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Turkstat).

Το τουρκικό ΑΕΠ «έτρεξε» -σε τριμηνιαίο επίπεδο- με ρυθμό 1,6% έναντι 0,7% στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν μια άνοδο 0,6%.

Σε ετήσιο επίπεδο η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,8% έναντι 2,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη 4,1%.

Το Bloomberg σημείωσε ότι επιτάχυνση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών που είχε η Τουρκία φέτος σε σύγκριση με το 2024.

Η άνοδος ήρθε μετά από την αύξηση των επιτοκίων της τουρκικής κεντρικής τράπεζας ώστε να περιοριστεί ο «πανικός» με τον οποίο αντέδρασαν οι αγορές στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, τέως δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και βασικού πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογαν.

Τον Ιούλιο υπήρξε νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και αναμένονται περισσότερες μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους.