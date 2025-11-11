Η Wells Fargo αύξησε τον στόχο της για το τέλος του 2025 για τον S&P 500 στις 7.100 μονάδες, επικαλούμενη ένα πιθανό αντίθετο σήμα αγοράς, καθώς και την ενδεχόμενη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας.

Ο αναλυτής Ohsung Kwon δήλωσε ότι ο δείκτης Sentiment Indicator της εταιρείας έπεσε στο -0,99 την περασμένη εβδομάδα, κοντά στο όριο του -1,00 που ιστορικά σηματοδοτεί ένα σήμα αγοράς.

Όπως αναφέρει το investing, παρόμοια σήματα αγοράς στο παρελθόν οδήγησαν συνήθως σε κέρδη 7,5% στον S&P 500 κατά τους επόμενους τρεις μήνες, σημείωσε, με θετικές αποδόσεις σε εννέα στις δέκα περιπτώσεις. Τέτοιες περίοδοι ευνοούσαν γενικά τις κυκλικές μετοχές και τις μετοχές υψηλού beta, καθώς και τις μετοχές χαμηλότερης ποιότητας που υστερούσαν, δήλωσε ο Kwon.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες του την Τρίτη, ο Kwon διαψεύδει πέντε αρνητικά σενάρια. Για το πρώτο αρνητικό σενάριο, το οποίο υποστηρίζει ότι οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν αυστηρές, ο αναλυτής δήλωσε ότι οι συνθήκες τώρα χαλαρώνουν.

Τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια χρηματοδότησης (SOFR) «έχουν επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στο φυσιολογικό», έγραψε ο Kwon, ο Γενικός Λογαριασμός του Υπουργείου Οικονομικών (TGA) βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της COVID και η ποσοτική σύσφιξη (QT) «τελειώνει».

«Οι συνθήκες ρευστότητας θα πρέπει να βελτιωθούν», πρόσθεσε.

Δεύτερον, ο αναλυτής αντέκρουσε επίσης ανησυχίες σχετικά με την αδυναμία των καταναλωτών, τις απολύσεις και τις διορθώσεις της αγοράς. Ενώ οι αναφορές για απολύσεις έχουν αυξηθεί, πιστεύει ότι η επικείμενη επαναλειτουργία της κυβέρνησης και η πιθανή μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια «ανάκαμψη του κινδύνου».

Τρίτον, επεσήμανε επίσης ότι οι πτώσεις της αγοράς κατά 10% είναι φυσιολογικές, με μέσο όρο σχεδόν μία φορά το χρόνο από το 1950.

Τέταρτον, απαντώντας στις ανησυχίες σχετικά με τις επενδύσεις σε AI, ο Kwon σημείωσε ότι οι δαπάνες των hyperscalers είναι «απαραίτητες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές», κάτι που πιθανότατα θα παρατείνει τον επενδυτικό κύκλο. Αυτό θα ωφελήσει τις «μετοχές υποδομών AI», έγραψε ο αναλυτής, προσθέτοντας ότι οι προτιμώμενες επιλογές του περιλαμβάνουν εταιρείες που επωφελούνται από τις επενδύσεις σε AI στον τομέα της ενέργειας και των μεσαίων και μικρών κεφαλαίων.