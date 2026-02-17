Warner Bros: «Παράταση» στην Paramount για να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά

Η Warner Bros Discovery απέρριψε την τελευταία προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, δίνοντας παράλληλα «διορία» επτά ημερών για να δει αν μπορεί να καταλήξει σε μια καλύτερη συμφωνία για την εξαγορά της ιδιοκτήτριας της HBO Max.

Η Paramount πρότεινε ανεπίσημα μια ακόμη υψηλότερη τιμή μετοχής, 31 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την Warner Bros, προφανώς για να προσελκύσει το διοικητικό συμβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Paramount έχει τώρα μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου για να υποβάλει την «καλύτερη και τελική προσφορά» του, την οποία το Netflix έχει το δικαίωμα να «ισοφαρίσει» σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, ανακοίνωσε η Warner Bros την Τρίτη.

«Για να είμαστε σαφείς, το διοικητικό μας συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι η πρότασή σας είναι λογικά πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που θα είναι ανώτερη από τη συγχώνευση με τη Netflix», ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμιουελ Ντι Πιάτσα Τζούνιορ, και ο διευθύνων σύμβουλος, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, σε επιστολή που έστειλαν την Τρίτη στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount. «Συνεχίζουμε να συνιστούμε και να παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη συναλλαγή μας με το Netflix».

Ένας ανώνυμος οικονομικός σύμβουλος της Paramount δήλωσε ότι η προσφορά τους θα αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εάν η Warner Bros συμφωνήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, και ότι θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας ότι πλέον αναμένει μια καλύτερη και τελική πρόταση που θα περιλαμβάνει τιμή υψηλότερη από το ποσό αυτό.

Η τρέχουσα προσφορά της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Netflix προσφέρει 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming της πρώτης

Η Warner Bros, η οποία έχει απορρίψει επανειλημμένα τις προσφορές της Paramount για την αγορά ολόκληρης της εταιρείας, προχωρά με ψηφοφορία για την προσφορά του Netflix ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming της.

Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση με το Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απόσχιση των καλωδιακών δραστηριοτήτων της Warner Bros, που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV, σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Η Discovery Global θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 1,33 και 6,86 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Warner Bros.