Wall Street: Tι προκαλεί νευρικότητα στους επενδυτές

Το shutdown στις ΗΠΑ μπορεί να τελείωσε. Ο πονοκέφαλος, όμως, για τους επενδυτές μόλις άρχισε καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι τα κενά στα μακροοικονομικά στοιχεία που καθυστέρησε το κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μπορεί να ανατρέψουν τη μείωση επιτοκίων της Fed που προσμένει η αγορά.

Οι φόβοι αυτοί αποτυπώθηκαν στο sell-off μετοχών του δείκτη Nasdaq που είναι περισσότερο ευαίσθητος στα επιτόκια. Το κύμα πωλήσεων την Πέμπτη ακολούθησε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Το πρόβλημα έχει να κάνει με ένα κενό πληροφόρησης σε ένα εύρος μακροοικονομικών στοιχείων, μερικά εκ των οποίων δεν συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του 43ήμερου shutdown.

Στην αγορά υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα δημοσιευτούν τα δεδομένα για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου και για το αν τα στοιχεία από την αγορά εργασίας θα συμπεριλάβουν το ποσοστό ανεργίας.

Τα δεδομένα αυτά είναι σημαντικά για τις αγορές καθώς ο πρόεδρος της Fed έχει περιγράψει την κατάσταση σαν να οδηγεί κανείς στην ομίχλη, υπονοώντας ότι το επιτελείο της κεντρικής τράπεζας είναι πολύ πιθανό να μην βιαστεί στις κινήσεις του, πολύ απλά να διατηρήσει το κόστος χρήματος αμετάβλητο αντί να προβεί σε μείωση επιτοκίων.

Μόλις πριν ένα μήνα μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο έμοιαζε σχεδόν δεδομένη. Η πιθανότητα που τιμολογεί η αγορά σήμερα έχει πέσει στο 50% και προκαλεί νευρικότητα.

Το ράλι της Wall Street από τα χαμηλά του Απρίλη ήταν αδιάκοπο και χρειάζεται τις μειώσεις επιτοκίων της Fed και μια προοπτική νομισματικής χαλάρωσης για να στηριχθούν τα υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων.

Ο πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/E) του S&P500 με βάση τα προσδοκώμενα κέρδη του επόμενου 12μήνου βρίσκεται στις 22,8 φορές, πάνω από το μέσο Ρ/E του 18,8 της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με στοιχεία της Datastream.

Με κέρδη άνω του 20% σε κλάδους όπως στην τεχνολογία, δεν είναι παράλογο μερικοί επενδυτές να κλειδώνουν τα κέρδη τους. Μετοχές όπως της Palantir και της Oracle σημειώνουν απώλειες γύρω στο 15% αυτόν τον μήνα. Η Nvidia έχει χάσει γύρω στο 8%.

Στο μεταξύ στην αγορά κρατικών ομολόγων η απόδοση του 10ετους τσίμπησε στο 4,12% και το βαρόμετρο φόβου της Wall Street, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, ανέβηκε στις 20 μονάδες.

Οι ακριβές αγορές χρειάζονται χαμηλότερα επιτόκια για να δικαιολογήσουν τα υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων. Η ανησυχία ότι η προοπτική αυτή μπορεί να ανατραπεί από το κύμα νέων στοιχείων που έχουν αργήσει προκαλεί αβεβαιότητα και νευρικότητα στην αγορά.

Το shutdown τελείωσε σε μια περίοδο που ιστορικά είναι καλή για το χρηματιστήριο. Από το 2000, ο μήνας Νοέμβριος κατά μέσο όρο είναι ο καλύτερος της χρονιάς για τον S&P500. Ο Δεκέμβριος είναι επίσης ένας καλός μήνας που συνήθως φέρνει και το λεγόμενο ράλι του Άι Βασίλη.

Η διάθεση στη Wall Street, ωστόσο, καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς δείχνει περισσότερο σκυθρωπή παρά αισιόδοξη με τους επενδυτές να ανησυχούν για το τι θα δείξουν τα φρέσκα μακροοικονομικά στοιχεία για την υγεία της οικονομίας. Παράλληλα επανέρχεται και η συζήτηση για το αν υπάρχει φούσκα στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης.