Wall Street: Περιμένοντας το ράλι του Αη Βασίλη

Μένουν άλλες 22 συνεδριάσεις πριν κλείσει η φετινή χρονιά και το σκηνικό στη Wall Street δείχνει αρκετά υποσχόμενο. Ο δείκτης S&P500 κερδίζει άνω του 16% το 2025 και δεν είναι απίθανο ότι θα καταφέρει να κλειδώσει την τρίτη διαδοχική χρονιά με ετήσια απόδοση 20% πριν την έλευση του 2026.

Αυτό έχει συμβεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στο bull market της δεκαετίας του 1990 που προηγήθηκε από το σπάσιμο της φούσκας των μετοχών του διαδικτύου.

Οι ούριοι άνεμοι έχουν επιστρέψει. Δεν είναι μόνο το ότι ιστορικά η περίοδος των Χριστουγέννων τείνει να είναι ευνοική για το χρηματιστήριο. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις μόλις ολοκλήρωσαν μια από τις καλύτερες περιόδους από άποψης κερδοφορίας εδώ και χρόνια.

Η Fed επίσης είναι πιθανό να μειώσει το κόστος χρήματος τον Δεκέμβριο και τα πονταρίσματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποδειχτούν διατηρήσιμα και το 2026.

Η απόδοση του 16% μέχρι στιγμής φέτος μπορεί να μην είναι κάτι ασυνήθιστο τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο S&P500 έπεσε γύρω στο 20% τον Απρίλιο, που σημαίνει ότι ο δείκτης αναφοράς στην πραγματικότητα έχει αναρριχηθεί 36% από τα χαμηλά της χρονιάς. Αυτό τον τοποθετεί σε πιο ασυνήθιστη περιοχή ιστορικά.

Οι προσδοκίες είναι ότι την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου η χρηματιστηριακή αγορά θα μπει στην τελική ευθεία της φετινής κούρσας, πιο απλά σε αυτό που η Wall Street αποκαλεί το ράλι του Αη Βασίλη.

Τα στατιστικά από το 1950 δείχνουν οτι ο S&P500 έχει ποσοστό επιτυχίας 79% την περίοδο αυτή. Κερδίζει κατά μέσο όρο 1,43% ενώ ο Nasdaq 1,8%.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο αλλά δεν είναι σοφό να μην λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της εποχικότητας με βάση τα στατιστικά επτά δεκαετιών.

Πάντως το αφήγημα που περιβάλλει την κερδοφορία στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης αντιμετωπίζει αμφισβήτηση και αν αυτό εξελιχθεί σε μείζον θέμα τον Δεκέμβριο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα για την αγορά.

Υπάρχουν και τα σημάδια ότι εξασθενεί η όρεξη για ρίσκο, ανάμεσα τους η τσουλήθρα του bitcoin που τις τελευταίες μέρες έπεσε κάτω από τα $90.000 από τα $125.000 τον Οκτώβριο.

Φρέσκα μακροοικονομικά στοιχεία την εβδομάδα που έρχεται από την μεταποίηση και τις υπηρεσίες αλλά και η καταναλωτική εμπιστοσύνη θα δώσουν στους επενδυτές μια γεύση για την υγεία της οικονομίας.

Αλλά για πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Ιανουάριο που θα δημοσιευτούν δεδομένα που έχουν καθυστερήσει λόγω του 43ημερου shutdown που έληξε νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Παρά το ομιχλώδες τοπίο οι traders στη Wall Street τιμολογούν υψηλότερη πιθανότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 9-10 Δεκεμβρίου. Δίνουν πιθανότητα 80% για άλλη μια μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης.