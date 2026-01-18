Wall Street: Οι μετοχές τεχνολογίας παραδίδουν τη σκυτάλη σε άλλους κλάδους

Παρακολουθώντας τις μετοχές τεχνολογίας να οδηγούν το bull market στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές σήμερα ποντάρουν ότι το ράλι θα διευρυνθεί σε κλάδους όπως τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες υγείας και την μικρή κεφαλαιοποίηση.

Μετοχές όπως η Nvidia, η Alphabet και η Broadcom ηγήθηκαν στην κούρσα της αγοράς που είδε τον δείκτη S&P500 να καταγράφει άνοδο 90% από τότε που άρχισε το bull market της Wall Street πριν τρία χρόνια.

Στη διαδρομή, όμως, οι επενδυτές έχουν γίνει επιφυλακτικοί λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των μετοχών του Big Tech αλλά και λόγω της αβεβαιότητας γύρω από το θέμα της Tεχνητής Nοημοσύνης που τροφοδότησε τo ράλι της αγοράς. Οι ανησυχίες αυτές έχουν βοηθήσει άλλες μετοχές να κερδίσουν έδαφος πρόσφατα.

Από τα τέλη Οκτωβρίου οι μετοχές εταιρειών στους κλάδους βιομηχανίας, υγείας και μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν σημειώσει υπεραπόδοση έναντι του S&P500, ενώ στον κλάδο τεχνολογίας έχουν υποχωρήσει.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, υπάρχουν πολλές προσδοκίες ότι το 2026 θα είναι η χρονιά στην οποία θα δούμε διεύρυνση στην ηγεσία της αγοράς, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις υψηλές αποτιμήσεις στο Big Tech.

Tα εταιρικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου τις επόμενες εβδομάδες θα παίξουν ρόλο στη βιωσιμότητα αυτής της τάσης διεύρυνσης καθώς ένα ευρύ φάσμα κλάδων αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρά κέρδη φέτος.

Ο κλάδος τεχνολογίας και οι συναφείς μετοχές ηγήθηκαν σε μεγάλο βαθμό της κούρσας της αγοράς που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, λίγο πριν από το λανσάρισμα του ChatGPT που πυροδότησε τον ενθουσιασμό για μετοχές συνδεδεμένες με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Προς το τέλος της περυσινής χρονιάς, όμως, η τάση αυτή άρχισε να γυρίζει και ένας λόγος ήταν οι ανησυχίες ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα φέρουν επαρκείς αποδόσεις που να δικαιολογούν τα υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων.

Με τις αμφιβολίες να πλήττουν τις μετοχές τεχνολογίες, οι επενδυτές άρχισαν να ψάχνουν εναλλακτικούς κλάδους για τοποθετήσεις. Από τα τέλη Οκτωβρίου η μέση μετοχή του S&P500 κερδίζει πάνω από 5% ενώ ο ίδιος ο δείκτης, στον οποίο έχουν μεγάλη βαρύτητα οι μετοχές τεχνολογίας, μόνο γύρω στο 1%.

Σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley, η μέση μετοχή στον S&P500 έχει πολλαπλασιαστή κερδών (Ρ/E) 19 έναντι P/E 22 για τον δείκτη. Η βελτίωση των αποτιμήσεων σε συνδυασμό με ισχυρή κερδοφορία της μέσης μετοχής μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη του 2026, εκτιμούν οι strategist της επενδυτικής τράπεζας.

Σίγουρα, η τεράστια βαρύτητα του κλάδου τεχνολογίας, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του S&P500, θα συνεχίσει να επηρεάζει την αγορά.

Την τελευταία δεκαετία ο S&P500 δεν κατάφερε ποτέ ετησιοποιημένη απόδοση 10% όταν ο κλάδος τεχνολογίας έμενε πίσω από τις επιδόσεις των άλλων 10 κλάδων του δείκτη, σύμφωνα με έκθεση της Citi.

Mια πιο εκτεταμένη αύξηση κερδοφορίας θα στήριζε ευρύτερη άνοδο των μετοχών. Οι μετοχές τεράστιας κεφαλαιοποίησης έφεραν μεγάλο μέρος της ανόδου της αγοράς αλλά το πλεονέκτημα τους έναντι των υπόλοιπων μετοχών μειώνεται.

Οι ‘Υπέροχες 7᾽ που περιλαμβάνουν τις Nvidia, Alphabet και Apple αναμένεται να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 23,5% το 2026 ενώ το υπόλοιπο του S&P500 κατά 13%, σύμφωνα με την IBES.

Αν η διαφορά στους ρυθμούς αύξησης των κερδών ανάμεσα στις ‘Υπέροχες 7᾽ και τις υπόλοιπες μετοχές του δείκτη συρρικνωθεί, είναι πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει διεύρυνση στην ηγεσία της αγοράς, εκτιμούν οι αναλυτές στη State Street Investmant Management.