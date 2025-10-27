Wall Street: Καταιγισμός αποτελεσμάτων και στο βάθος η μείωση της Fed

Σημαντική η εβδομάδα που έρχεται για το ράλι της Wall Street και τη δυναμική του καθώς οδεύουμε προς το τέλος της χρονιάς. Πέρα από κύμα αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου με τους κολοσσούς κεφαλαιοποίησης να πρωτοστατούν, η αγορά περιμένει και μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Στο φόντο επίσης και το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που συνεχίζεται όπως και οι εμπορικές τριβές με την Κίνα.

Οι μετοχές αντιμετώπισαν αυξημένη μεταβλητότητα αυτόν τον μήνα με τον δείκτη S&P500 να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό την Παρασκευή μετά από άνοδο 36% από το χαμηλό του Απριλίου. Ο δείκτης αναφοράς κερδίζει 15% μέχρι στιγμής φέτος.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχει σημειώσει κούρσα για αρκετούς μήνες χωρίς μεγάλη διόρθωση και αυτό που χρειάζεται είναι αποτελέσματα καλύτερα από τις προσδοκίες και θετικό guidance για τις προοπτικές, εκτιμούν οι αναλυτές.

Η περίοδος των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ξεκίνησε καλά παρά τις απογοητεύσεις από τη Netflix και την Texas Instruments την εβδομάδα που πέρασε.

Από τις 143 εισηγμένες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα, η κερδοφορία αυξήθηκε 10,4% κατά μέσο όρο από την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της IBES.

Μέχρι τώρα το 87% των εισηγμένων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών όσον αφορά τα κέρδη και ποσοστό 82% όσον αφορά τον τζίρο. Πρόκειται για ποσοστά υψηλότερα από τα συνήθη ιστορικά και στις δύο περιπτώσεις.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουν αποτελέσματα 170 εισηγμένες εταιρείες, ανάμεσα τους οι Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon και Meta Platforms, πέντε από τις «Υπέροχες 7» με κολοσσιαία κεφαλαιοποίηση που κυριάρχησαν στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών τα δύο τελευταία χρόνια.

Οι «Υπέροχες 7» αναμένεται να ανακοινώσουν δυνατά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο με τα κέρδη να σημειώνουν αύξηση 16,6% έναντι 8,1% για τον υπόλοιπο δείκτη.

Άλλες εταιρείες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα είναι η φαρμακευτική Eli Lilly, οι μεγάλες πετρελαϊκές Exxon και Chevron, η Visa και η Mastercard.

Τα αποτελέσματα που θα παίξουν τον μεγαλύτερο ρόλο από τώρα μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς θα είναι αυτά του λεγόμενου Big Tech, εκτιμούν οι αναλυτές. Εδώ ο πήχης είναι αρκετά υψηλά.

Η χρηματιστηριακή αγορά περιμένει επίσης νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed την εβδομάδα που έρχεται με το παρεμβατικό επιτόκιο να μειώνεται κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,75%-4,0% στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την Τετάρτη.

Πρόκειται για προσδοκία που βρίσκει στήριξη από τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και ήταν ηπιότερα των αναμενόμενων.

Η κίνηση της Fed είναι εν πολλοίς αποτυπωμένη στις τιμές των μετοχών και το ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στη ρητορική της όσον αφορά τις προοπτικές καθώς αναμένεται και περαιτέρω μείωση του κόστους χρήματος τον Δεκέμβριο.