Wall Street: Η κερδοσκοπική επιστροφή των «penny stocks»

Στη Wall Street, όπου οι τιμές των μετοχών των τεχνολογικών κολοσσών, σε απόλυτα νούμερα, είναι απαγορευτικές για τους μικροεπενδυτές, οι τελευταίοι αναζητούν κερδοσκοπικές ευκαιρίες στα penny stocks, δηλαδή στις μετοχές που έχουν τιμή χαμηλότερη των $5. Θυμίζοντας παλαιότερες εποχές.

Το πρόβλημα με την αντίληψη των επενδυτών σχετικά με τις τιμές των μετοχών είναι διαχρονικό. Οι μικροεπενδυτές παρουσιάζουν παραδοσιακά συμπτώματα δυσανεξίας απέναντι σε μετοχές των οποίων οι απόλυτες τιμές είναι υψηλές. Εκτιμώντας ότι οι υψηλότερες τιμές δύσκολα γίνονται υψηλότερες, σε αντίθεση με τις χαμηλές τιμές που εύκολα μπορούν να εκτοξευθούν.

Προφανώς και δεν είναι έτσι. Με πιο κλασσικό παράδειγμα τη μετοχή της Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) στη Wall Street η οποία ήταν και παραμένει μια «ακριβή» μετοχή και η οποία έχει φτάσει σήμερα διαπραγματεύεται στα $749.700, αφού στη λογική της διοίκησης της δεν υπάρχει το split των μετοχών της.

Δύο ακόμα κλασσικά παραδείγματα της Wall Street είναι οι μετοχές της NVR Inc. (NVR) από τον κλάδο της οικιστικής ανάπτυξης και της AutoZone Inc. (AZO) από τον κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. H μετοχή της NVR βρίσκεται σήμερα στα $8.032 από $16 το 1992, ενώ η μετοχή της ΑΖΟ είναι στα $4.198 από $7 το 1991.

Στα δικά μας τώρα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κάτι παρόμοιο έχει συμβεί με τη μετοχή της Mytilineos / ΜΕΤLEN. Με το που είχε περάσει τα 10 και τα 15 ευρώ, δεν ήταν λίγοι οι επενδυτές που δεν έβλεπαν μέλλον στην πορεία της μετοχής, επειδή είχε «βαρύνει» και ήταν «ακριβή». «Που να πάει πιο ψηλά;», «γιατί δεν τη σπλιτάρει ο Βαγγέλης για να τρέξει;», είναι μερικά από τα ερωτήματα που έθεταν οι μικροεπενδυτές. Οι ίδιοι, οι οποίοι βλέπουν πλέον σήμερα την τιμή της MTLN πέριξ των 50 ευρώ και τρίβουν τα μάτια τους.

Με την ίδια λογική οι τιμές των τεχνολογικών κολοσσών της Wall Street είναι «ακριβές». Με τη Meta Platforms, Inc. (META) να βρίσκεται στα $750, τη Microsoft (MSFT) στα $510, την Alphabet (GOOGL) στα $247, την Amazon (AMZN) στα $219, τη Nvidia (NVDA) στα $178 και πάει λέγοντας.

Έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Wall Street εν μέσω ενός νέου κύματος από IPOs, όπως είχαμε περιγράψει στο άρθρο «Έκρηξη IPOs στη Wall Street: Μεγάλα κέρδη αλλά και κίνδυνοι», οι μικροεπενδυτές έχουν στραφεί στα penny stocks, που είναι μετοχές που ανήκουν σε μικρές εταιρείες με χαμηλή κεφαλαιοποίηση, που συχνά διαπραγματεύονται σε μικρότερα χρηματιστήρια ή over-the-counter (OTC) αγορές, και των οποίων η συμπεριφορά στο «ταμπλό» χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και έντονες κερδοσκοπικές διακυμάνσεις.

Το 2025 έχει σημαδευτεί από μια εκρηκτική αύξηση των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) των penny stocks, φτάνοντας τις 90+ από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Αυτή η «φτηνή» γωνιά της αγοράς θυμίζει τις παλιές καλές μέρες της δεκαετίας του 1980. Παλιές εποχές, που επανέρχονται στο προσκήνιο, με νέα εργαλεία και συνθήκες, όπως είναι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές χωρίς προμήθειες, οι επενδυτές που είναι εμπνευσμένοι από τα διαδικτυακά παιχνίδια και ο διάχυτος φόβος του να μη χαθεί μια κερδoσκοπική ευκαιρία, γνωστός και ως FOMO.

Είναι επιτυχημένες οι επιλογές των penny stocks σε βάθος χρόνου; Ο καθηγητής Jay Ritter του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, που παρακολουθεί τα IPOs εδώ και δεκαετίες, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες μετοχές παρά τις έντονες διακυμάνσεις τους, χάνουν κατά μέσο όρο το 60% της αξίας τους μέσα σε τρία χρόνια, αποδίδοντας κατά 90% χαμηλότερα από τους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Το 2025 έφερε μια ποικιλία παραδειγμάτων penny stocks:

Regencell Bioscience (NASDAQ: RGC): Μια νεοφυής φαρμακευτική εταιρεία από το Χονγκ Κονγκ, εξειδικευμένη στις θεραπείες παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, χωρίς έσοδα και εγκρίσεις. Από τις αρχές του 2025, η μετοχή της εκτοξεύτηκε, λόγω της μικρής μετοχικής διασποράς (free float) και σε ένα ακραίο κερδοσκοπικό ενδιαφέρον.

Ξεκίνησε ως penny stock στα $0,13 και ξεπέρασε τα $78 τον περασμένο Ιούλιο, προσελκύοντας μικροεπενδυτές που έβλεπαν τη γνωστή διαδρομή προς τη Σελήνη (to the moon). Η συνέχεια όμως ήταν δυσάρεστη αφού ακολούθησε πτώση της τάξης του -81%, αποδεικνύοντας τη βασική χρηματιστηριακή αρχή, ότι χωρίς θεμελιώδη, η διόρθωση είναι αναπόφευκτη.

Boxlight Corp. (NASDAQ: BOXL): Μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας με προϊόντα εκπαιδευτικής χρήσης. Μια τυπική penny stock που είδε την τιμή της τελικά, από τα υψηλά των $10 να καταλήγει στα $2,61.

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI): Στον τομέα του quantum computing, η μετοχή της Rigetti είδε άνοδο από $1,01 του 2024 στα $19,2 στις αρχές του 2025. Ακολούθησε υποχώρηση στα $7,50 μέσα στο Q2 και σήμερα βρίσκεται στα $31,18. Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, φαίνεται πώς τα penny stocks σε καινοτόμους τομείς, μπορούν να προσφέρουν κέρδη ή ζημίες ανάλογα με τη χρονική περίοδο που επιλέγουν να κινηθούν οι επενδυτές.

Applied Digital (NASDAQ: APLD): Ακόμα ένα παράδειγμα AI, με συμβάσεις ύψους 250MW για data centers μέσα στο 2025. Από τα $2,74 του 2024, βρίσκεται σήμερα στα $21,71, μετά από μια βύθιση από τα $10,65 προς τα $3,95 κατά τη διάρκεια της πτώσης όλων των μετοχών της τεχνολογίας. Με υπογεγραμμένα συμβόλαια (locked contracts) ύψους $11 δισ., είναι από τα πιο σοβαρά penny stocks, με αποτίμηση στα $5,85 δισ., ωστόσο η μεταβλητότητα της, υπενθυμίζει τους κινδύνους των επενδύσεων σε penny stocks.

Η έλξη προς τα penny stocks είναι σίγουρο ότι διαθέτει στρεβλά μαθηματικά χαρακτηριστικά. Τα penny stocks προσφέρουν την ψυχολογική ικανοποίηση της κατοχής χιλιάδων μετοχών που αντιστοιχούν στην τιμή μιας μόνο «κανονικής» τεχνολογικής μετοχής. Τα οποία εάν εκτοξευτούν, θα μπορούσαν να αποφέρουν θεαματικές ποσοστιαίες αποδόσεις που θα ήταν αδύνατες με στις καθιερωμένες «βαριές» μετοχές.

Φυσικά, τα ίδια μαθηματικά λειτουργούν και αντίστροφα. Παράλληλα πολλά penny stocks είναι ουσιαστικά άνευ αξίας, που σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορεί να χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους, αφού οι μετοχές δεν υποστηρίζονται από ισχυρά θεμελιώδη δεδομένα.

Επιπλέον, οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών καθιστούν τη χειραγώγηση τους, πολύ ευκολότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Επομένως, το «penny», όπως και κάθε νόμισμα έχει δυο πλευρές και στην ουσία οι επενδυτές παίζουν την επένδυση τους, «κορώνα - γράμματα».

Τα «penny stocks» είναι ελκυστικά για έναν ακόμα λόγο. Με τον δείκτη Buffett Indicator, που συγκρίνει τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων αμερικανικών εταιρειών με το ΑΕΠ των ΗΠΑ, να βρίσκεται στο 208%, από 100% που είναι ο ιστορικός μέσος όρος της Wall Street, οι μετοχές δείχνουν υπεραγορασμένες και υπερτιμημένες.

Οπότε η πιθανολόγηση ότι μια νεοεισηγμένη και «φθηνή» μετοχή θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου, δεν είναι απολύτως αδόκιμη. Παράλληλα η υπέρβαση του 200% σηματοδοτεί μια υπερβολική αισιοδοξία, η οποία με τη σειρά της ακονίζει την κερδοσκοπική διάθεση των επενδυτών.