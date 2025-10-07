Wall Street: Η εποχικότητα ευνοεί τους ταύρους παρά το shutdown

To shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ θα συνεχιστεί όπως δείχνουν τα πράγματα με τη Wall Street να υποδέχεται ένα εποχικά δυνατό τέταρτο τρίμηνο και τις αποτιμήσεις των μετοχών κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Η πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον οδήγησε στο shutdown που θα καθυστερήσει τις ανακοινώσεις σημαντικών οικονομικών στοιχείων που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις κινήσεις της Fed όσον αφορά τα επιτόκια.

Πάντως, λίγοι στη Wall Street βλέπουν το αδιέξοδο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ να εκτροχιάζει το ράλι του 14% του δείκτη S&P500 φέτος.

Αν η ξηρασία διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και στερήσει την αγορά από σημαντικά οικονομικά δεδομένα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Χωρίς φρέσκα στοιχεία η Fed θα δυσκολευτεί στις αποφάσεις της.

Μέχρι τώρα η αμερικανική οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα στο μπαράζ των αυξημένων δασμών και η κερδοφορία των εισηγμένων στήριξε την άνοδο των μετοχών.

Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση 8,8% σε ετήσια βάση στα κέρδη των μετοχών του S&P500 στο τρίτο τρίμηνο. Μια πρώτη γεύση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου θα πάρει η Wall Street από τη Delta Airlines και τη Levi Strauss που ανοίγουν τον χορό αποτελεσμάτων την ερχόμενη Πέμπτη.

Την Τετάρτη επίσης οι επενδυτές θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για το σκεπτικό του επιτελείου της Fed που αποφάσισε την μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής που θα δημοσιευτούν την Τετάρτη.

Μια νότα αισιοδοξίας για τους «ταύρους» είναι η εποχικότητα. Ιστορικά, το τέταρτο τρίμηνο είναι το πιο δυνατό για τον S&P500 με μέση απόδοση 2,9% με βάση τα ιστορικά στοιχεία από το 1928.

Μέχρι τώρα η δυναμική της χρηματιστηριακής αγοράς έχει κρατήσει τις “αρκούδες” σε χειμερία νάρκη. Την προηγούμενη εβδομάδα ο S&P500 σημείωσε το 30ο ιστορικό υψηλό της φετινής χρονιάς.

Μπορεί το shutdown των ομοσπονδιακών υπηρεσιών να είναι η πρώτη είδηση, ωστόσο, το κάδρο συνθέτουν τρεις σημαντικοί παράγοντες: η εποχικότητα που είναι θετική, ο ούριος άνεμος των επιτοκιακών μειώσεων για να ενισχυθεί η αγορά εργασίας και η δυναμική της χρηματιστηριακής αγοράς.

Τι θα μπορούσε να συμβεί όμως αν ξυπνήσουν οι αρκούδες;

Ένα «σοκ ανάπτυξης» λόγω μιας αύξησης της ανεργίας ή απογοήτευσης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα »σοκ επιτοκίων» που θα προέλθει αν η Fed δεν συνεχίσει να μειώνει και άλλο τα επιτόκια.

Mια νέα “αρκούδα στο δολάριο” αν το αμερικανικό νόμισμα χάσει άλλο ένα 10% όπως συνέβη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, εξέλιξη που θα έπληττε τους ξένους επενδυτές στη Wall Steet και θα τους έκανε να αποφεύγουν την αμερικανική αγορά μετοχών.