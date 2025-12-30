Wall Street: Ατενίζει τις 7.000 μονάδες με δυνατό κλείσιμο χρονιάς

Οι επενδυτές στη Wall Street ελπίζουν σε ένα δυνατό κλείσιμο χρονιάς αυτή την εβδομάδα με τον δείκτη αναφοράς S&P500 να ατενίζει το ορόσημο των 7,000 μονάδων ενώ κυριαρχεί ένα αισιόδοξο consensus στους επενδυτικούς οίκους για το 2026.

Ο S&P500 έκλεισε σε νέο ρεκόρ την Τετάρτη πριν τα Χριστούγεννα και βρέθηκε σε απόσταση μόλις 1% από το επίπεδο των 7,000 μονάδων. Καθώς η αγορά ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα χρονιά οι επενδυτές εστιάζουν στο πότε η Fed θα μπορέσει να προβεί σε νέα μείωση επιτοκίων μετά τις τρεις κινήσεις του 2025 που χαμήλωσαν το παρεμβατικό της επιτόκιο στο επίπεδο του 3,50%-3,75%.

Στην τελευταία συνεδρίαση στις 9-10 Δεκεμβρίου το επιτελείο της ήταν διαιρεμένο για την πορεία των επιτοκίων τη νέα χρονιά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής θα δημοσιοποιηθούν την Τρίτη και θα ρίξουν περισσότερο φως στα επιχειρήματα που ακούστηκαν.

Η αγορά περιμένει επίσης την επιλογή του προέδρου Τραμπ για τον νέο πρόεδρο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας που θα διαδεχθεί τον Jerome Powell, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο.

Μένουν λίγες μόνο συνεδριάσεις πριν φύγει η φετινή χρονιά και ο S&P500 καταγράφει κέρδη γύρω στο 18% ενώ ο δείκτης Nasdaq 22%.

Tις τελευταίες εβδομάδες οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας που ήταν η ατμομηχανή του τριετούς bull market ταλαιπωρήθηκαν ενώ άλλοι κλάδοι τα πήγαν καλύτερα, ένδειξη του rotation των χαρτοφυλακίων σε μετοχές όπου οι αποτιμήσεις είναι πιο συγκρατημένες.

Στους επενδυτικούς οίκους κυριαρχεί η άποψη ότι στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά θα υπάρξει κούρσα για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2026, πρόβλεψη που αν επιβεβαιωθεί θα καταγράψει το μεγαλύτερο σερί κερδών εδώ και δύο δεκαετίες.

Μετά από μια τριετία που η ανοδική πορεία της αγοράς διέψευσε τις απαισιόδοξες προβλέψεις των αρκούδων, η μέση πρόβλεψη για την πορεία του S&P500 το 2026 βλέπει άνοδο 9%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, κανένας από του 21 strategists που συμμετείχαν σε σφυγμομέτρηση δεν προβλέπει πτώση τη νέα χρονιά.

Ενδεικτική η στάση της JPMorgan που εγκατέλειψε την αισιόδοξη εκτίμηση της για την πορεία της αγοράς το 2025 τον Απρίλιο, μετά την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί του Τραμπ, για να γίνει η πιο απαισιόδοξη ανάμεσα στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες στη Wall Street. Προέβλεψε πτώση 12% του S&P500 στο κλείσιμο του 2025.

Τον Ιούνιο άλλαξε γνώμη και εγκατέλειψε την απαισιοδοξία της, προβλέποντας μικρά κέρδη. Όμως, ακόμη και η αυτή η πρόβλεψη της αποδείχτηκε πολύ συντηρητική με τον S&P500 να σκαρφαλώνει 18% φέτος.

Για το 2026 η JPMorgan εκτιμά ότι ο δείκτης θα σημειώσει άνοδο στις 7,500 μονάδες και βλέπει χαμηλότερα επιτόκια με δυνατή κερδοφορία από τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Η Bank of America είναι πιο συγκρατημένη λόγω των υψηλών αποτιμήσεων, βλέπει τον S&P500 τις 7,100 μονάδες το 2026.

Στη βεντάλια των πιθανοτήτων της BofA, μια ύφεση μπορεί να προκαλέσει πτώση 20% στις μετοχές ενώ το ενδεχόμενο τα κέρδη των εισηγμένων να υπερβούν τις προβλέψεις μπορεί να ωθήσει τις μετοχές 25% υψηλότερα.