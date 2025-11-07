Wall Street: Άρχισε η μεγάλη πτώση ή άλλο ένα «buy the dip»;

H Wall Street ταλαντεύτηκε στο selloff της Τρίτης. Ήταν το ξεκίνημα μιας σοβαρής διόρθωσης που συζητείται τις τελευταίες ημέρες; H αντίδραση της Τετάρτης επιβεβαίωσε τους οπαδούς της τακτικής του ᾽buy the dip’.

Είναι νωρίς για συμπεράσματα. Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι για πολλά από τα πιο κερδοσκοπικά assets το ξεπούλημα άρχισε τον προηγούμενο μήνα. Μέχρι την Τρίτη δεν είχε συμπεριλάβει τις πολύ μεγάλες εταιρείες.

Την Τρίτη η προσοχή στράφηκε στις ακριβές μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, Η Palantir με αποτίμηση 30 φορές τις πωλήσεις της έκανε βουτιά 8% παρά τα καλά αποτελέσματα τριμήνου. Οι μετοχές των ᾽Υπέροχων 7᾽ έπεσαν 2,2%, περισσότερο από το 1% που απώλεσε ο δείκτης S&P500.

Aυτό που δεν προκύπτει ξεκάθαρα από το selloff της Τρίτης είναι αν ο ενθουσιασμός με την Τεχνητή Νοημοσύνη που οδήγησε την άνοδο της αγοράς έφτασε στο τέλος του.

Οι φούσκες συνήθως τελειώνουν με κρότο, όμως, υπάρχουν και πολλές άσχημες ημέρες καθώς διογκώνονται. Τον Ιανουάριο του 2000 υπήρξαν πέντε συνεχείς συνεδριάσεις με απώλειες άνω του 3% για τον δείκτη Nasdaq. Ωστόσο, ο δείκτης ανέβηκε άλλο ένα 28% πριν από την κορυφή του τον Μάρτιο του 2000.

Η ανάκαμψη της Τετάρτης ήταν μια δόση ανακούφισης για τους παίκτες στη Wall Street. Ένα σημάδι ότι η τακτική του ‘buy the dip’ παραμένει ζωντανή.

Το ριμπάουντ κατάφερε να ηρεμήσει τις ανησυχίες για τις ακριβές αποτιμήσεις με τα εταιρικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες να θερμαίνουν ξανά την όρεξη για ρίσκο.

Η ανοδική αντίδραση έστειλε και τους τρεις κύριους δείκτες της Wall Street υψηλότερα με τις μετοχές τεχνολογίας να συμμετέχουν. Τη δυναμική του ράλι φρέναραν οι δηλώσεις του CEO της JPMorgan Jamie Dimon στο Reuters ότι οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μιας πτώσης στις αγορές.

Καθώς συνεχίζεται η ροή εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, μέχρι στιγμής από τις 379 εισηγμένες του S&P500 που έχουν ανακοινώσει, ποσοστό 83% κατάφερε να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών.

Γενικότερα, οι αναλυτές προβλέπουν ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών στο 16,2% στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, διπλάσιο του 8% που αναμενόταν στο ξεκίνημα του τριμήνου.

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος έχουν την τάση να είναι καλοί μήνες για τo χρηματιστήριο και τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν είναι ούριοι άνεμοι για την αγορά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επενδυτές θεωρούν την πτώση της Τρίτης ένα υγιές κλείδωμα κερδών. Είναι η νοοτροπία που βλέπει τις όποιες διορθώσεις ως βραχύβιες και ευκαιρίες για εφαρμογή του ‘buy the dip’.

Πάντως ο καιρός παραμένει νεφελώδης στη Wall Street, με τις ανησυχίες των ακριβών αποτιμήσεων να επανέρχονται, όπως φάνηκε και από την μεγαλύτερη κατασκευάστρια μικροαγωγών για smartphones, την Qualcomm, την Πέμπτη.

Παρά το θετικό guidance δεν φάνηκε να εντυπωσιάζει με τη μετοχή της να χάνει 2,9% πριν από το άνοιγμα της αγοράς.