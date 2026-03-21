United Airlines: Το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και τα 175 δολάρια το βαρέλι

Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας United Airlines δήλωσε ότι η αμερικανική εταιρεία προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο η τιμή του πετρελαίου να μην επιστρέψει στα 100 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του 2027.

Ο Σκοτ Κίρμπι ανέφερε σε μήνυμά του προς τους υπαλλήλους της United ότι τα καύσιμα αεροσκαφών, οι τιμές των οποίων έχουν υπερδιπλασιαστεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, θα κοστίζουν στην αεροπορική εταιρεία 11 δισ. δολάρια ετησίως, αν παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει κυμανθεί από περίπου 70 δολάρια το βαρέλι πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν έως και 119,50 δολάρια αυτή την εβδομάδα.

Σχετικά με το χειρότερο σενάριο για την United, αυτό των 175 δολαρίων, ο Κίρμπι δήλωσε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε αν προετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο».