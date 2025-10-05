Σημάδια επανεπιτάχυνσης της οικονομίας των ΗΠΑ, ένα σενάριο που αποκαλείται «Goldilocks» (ούτε πολύ ζεστό, ούτε πολύ κρύο), κερδίζουν έδαφος μεταξύ των επενδυτών, με την ανάπτυξη να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίζει τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου, χωρίς όμως να αυξάνει την ανεργία, σύμφωνα με την UBS.

Οι συνομιλίες με επενδυτές δείχνουν αυξανόμενη πίστη σε ένα σενάριο ήπιας προσγείωσης, με τις μηνιαίες αυξήσεις θέσεων εργασίας να σταθεροποιούνται σε επίπεδα που διατηρούν την ανεργία χαμηλά.

Τα πρόσφατα στοιχεία, όπως οι μέτριες αυξήσεις στις θέσεις εργασίας και η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, στηρίζουν τις προσδοκίες για σταθερή επέκταση, ενώ αναμένεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προβεί σε μετρημένες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες ιστορικά ευνοούν τις αγορές.

Οι δείκτες ανάπτυξης παραμένουν ισχυροί, με την περιφερειακή τράπεζα της Ατλάντα να προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,4%, ενώ οι πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων της Fed θεωρούνται «καλές» μειώσεις, που πραγματοποιούνται σε πλαίσιο στιβαρής οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αγορές μετοχών έχουν ήδη ενσωματώσει μέρος αυτής της αισιοδοξίας, με τις μετοχές ανάπτυξης να σημειώνουν υπεραπόδοση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η UBS ανέφερε ότι μια πιθανή ανάκαμψη στις ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει διάχυτες επιδράσεις στην Ευρώπη. Οι αγορές εταιρικών ομολόγων στην Ευρώπη έχουν αντέξει καλύτερα φέτος από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, με τα περιθώρια αποδόσεων επενδυτικής βαθμίδας και υψηλής απόδοσης να μειώνονται περισσότερο.

Η UBS αναμένει ότι αυτή η σχετική υπεραπόδοση θα συνεχιστεί και κατά το τέταρτο τρίμηνο, υποβοηθούμενη από τη διαφοροποίηση νομισματικής πολιτικής μεταξύ της Fed και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και από δομικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές χρησιμοποιούν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως αντιστάθμιση κινδύνου.

Ωστόσο, εάν η ανάπτυξη των ΗΠΑ επιταχυνθεί και η Fed μειώσει επιθετικά τα επιτόκια, η ΕΚΤ ενδέχεται να βρεθεί υπό πίεση να ακολουθήσει, για να αποτρέψει την ενίσχυση του ευρώ, ανέφερε η UBS. Μια πιο αυστηρή στάση της ΕΚΤ υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να πλήξει τους εξαγωγείς και να επιβαρύνει τη βιομηχανική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε κλάδους που εξαρτώνται από τη ζήτηση της Κίνας.

