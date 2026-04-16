TSMC: Ρεκόρ κερδών, άνω των 18 δισ. δολαρίων - «Οδηγός» η ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), η μεγαλύτερη κατασκευάστρια τσιπ προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο, ανακοίνωσε την Πέμπτη κέρδη ρεκόρ για τον πρώτο τρίμηνο του 2026, εν μέσω της ισχυρής ζήτησης για την AI διεθνώς.

Η εταιρεία -μεταξύ των πελατών της οποίας συγκαταλέγονται η Nvidia και η Apple- ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 572,8 δισ. δολάρια Ταϊβάν (18,2 δισ. δολάρια), σε μια ετήσια άνοδο 58%.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη 543,3 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Η κεφαλαιοποίησή της είναι πλέον σχεδόν διπλάσια από αυτή της νοτιοκορεατικής ανταγωνίστριας Samsung Electronics, φτάνοντας περίπου τα 1,68 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να διαταράξει την προμήθεια υλικών παραγωγής για ημιαγωγούς, όπως το ήλιο και το νέον, αλλά η TSMC θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει την κρίση, σύμφωνα με τους αναλυτές.