Ντεμάρκο (ΕΚΤ): Δεν χρειάζεται βιασύνη για αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη

Η οικονομία της Ευρωζώνης ενδέχεται να οδεύει προς το αρνητικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να παραμείνουν υπομονετικοί και να μην βιαστούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή των επιτοκίων με σκοπό τον έλεγχο του πληθωρισμού, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Αλεξάντερ Ντεμάρκο.

Τον περασμένο μήνα, η ΕΚΤ παρουσίασε τρία σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζητούν τώρα αν θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αποτρέψουν μια ενεργειακή έξαρση του πληθωρισμού από το να πυροδοτήσει μια αυτοενισχυόμενη σπείρα τιμών.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι σε αυτή τη συγκυρία θα μπορούσαμε να κατευθυνόμαστε προς το αρνητικό σενάριο», δήλωσε ο Ντεμάρκο, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Μάλτας, στο Reuters στο περιθώριο της εαρινής συνάντησης του ΔΝΤ.

«Εάν το αρνητικό σενάριο υλοποιηθεί, τότε δύο αυξήσεις επιτοκίων που αναμένει η αγορά θα ήταν μια λογική προσδοκία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Ντεμάρκο υποβάθμισε την επείγουσα ανάγκη για οποιαδήποτε κίνηση, καθώς οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές, η αξιοπιστία της ΕΚΤ στην καταπολέμηση του πληθωρισμού είναι υψηλή και η τράπεζα εισήλθε σε αυτή την κρίση από θέση ισχύος, δεδομένου ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε ουδέτερο επίπεδο και η αύξηση των τιμών ήταν εντός στόχου.

«Μέχρι στιγμής, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι αρκετά σταθερές», δήλωσε ο Ντεμάρκο. «Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να μην βιαστούμε να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση και να δούμε τι μας λένε τα στοιχεία».

Οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει 20% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 30 Απριλίου, αλλά έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» μια αύξηση τον Ιούνιο ενώ αναμένεται και μια δεύτερη αύξηση τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που μίλησαν επίσημα και ανώνυμα στο Reuters υποβάθμισαν την πιθανότητα κίνησης αυτό το μήνα, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και αν η αύξηση των τιμών κινδύνευε να εδραιωθεί, δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι αυτό συμβαίνει.