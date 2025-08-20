«Τσίμπησαν» τα επιτόκια σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων - Στο 1,74%

Οριακή άνοδο εμφάνισαν τα επιτόκια σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων που ολοκλήρωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, φτάνοντας στο 1,74% έναντι 1,71% στην προηγούμενη παρόμοια δημοπρασία.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.