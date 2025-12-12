Ο Tae Kim είναι ένα πολύ γνωστό όνομα στον κόσμο της οικονομικής δημοσιογραφίας, στις ΗΠΑ και διεθνώς, και έχουμε αναφερθεί σε αυτόν αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Γράφει για θέματα τεχνολογίας στο Barron’s, στο οποίο είχε εργαστεί και στο παρελθόν ενώ ενδιαμέσως εργάστηκε στο Bloomberg όπου έγραφε άρθρα γνώμης για την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία. Το βιβλίο του «The Nvidia Way», το οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος του 2024, ασχολείται με την πορεία της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας και με το πώς κατάφερε να γίνει το μεγαλύτερο όνομα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθούμε με την Nvidia αλλά με τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα που πιστεύει πως θα πρωταγωνιστήσουν το 2026 στα διεθνή χρηματιστήρια.

Πριν προχωρήσουμε παραπέρα, επισημαίνουμε πως τον Νοέμβριο του 2024, σε άρθρο του σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, είχε προτείνει τις μετοχές τριών εταιρειών για το 2025. Της Nvidia (NVDA NASDAQ), της Oracle (ORCL NYSE), και της Vertiv (VRT NYSE), εκτιμώντας πως οι τρεις εταιρείες θα ωφελούντο πάρα πολύ από τον ρόλο τους στην κατασκευή των data centers που είναι απαραίτητα για την δημιουργία των υποδομών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όσοι τις ακολούθησαν δεν πρέπει να έχουν παράπονο. Η μετοχή της Nvidia ήταν τότε στα 146 δολάρια και τώρα βρίσκεται κοντά στα 180 ενώ τους προηγούμενους μήνες είχε φθάσει μέχρι τα 212. Αυτή της Vertiv ήταν τότε στα 124 και τώρα είναι και αυτή κοντά στα 180, έχοντας περάσει και τα 202 τον Οκτώβριο.

Όσο για την Oracle, η οποία δημοσίευσε το βράδυ της Τετάρτης τα οικονομικά της αποτελέσματα, τότε ήταν στα 189 δολάρια και κατά την χθεσινή συνεδρίαση βρέθηκε πάλι κάτω από τα 200.

Αυτό μπορεί να φαίνεται απογοητευτικό αλλά αν κάποιος σκεφθεί πως από τον Σεπτέμβριο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ήταν πάνω από τα 300 και είχε φθάσει μέχρι τα 345 δολάρια, είναι φανερό πως αν κάποιος την είχε αγοράσει πέρυσι τον Νοέμβριο είχε πολλές ευκαιρίες να την πουλήσει πετυχαίνοντας εξαιρετική απόδοση.

Ας αφήσουμε όμως τις περσινές προβλέψεις του και ας πάμε στις τωρινές, για το 2026. Προχθές Τετάρτη το Barron’s δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «οι τρεις καλύτερες τεχνολογικές μετοχές για να αγοράσει κανείς για το 2026, σύμφωνα με τον αρθρογράφο μας».

Ξεκινώντας την παρουσίαση των επιλογών του, ο Kim αφιέρωσε λίγο χώρο στα κριτήρια βάσει των οποίων κάνει τις επιλογές του. Όπως ανέφερε, ψάχνει τους καλύτερους «προϊοντικούς κύκλους» οι οποίοι θα φέρουν τις ανοδικές εκπλήξεις στα κέρδη των επιχειρήσεων.

Δηλαδή, αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να βρει εταιρείες που αυτή την εποχή έχουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, που σημειώνουν μεγάλη επιτυχία και ακόμα έχουν δρόμο μπροστά τους στην αγορά. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός πως δύο από τις τρεις επιλογές έχουν σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όχι, όμως τόσο πολύ με την δημιουργία της απαραίτητης υποδομής αλλά με την υιοθέτηση των εφαρμογών της από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Kim εκτιμά πως μέσα στο 2026, αυτή η διαδικασία θα φύγει από το εμβρυακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται τώρα και σταδιακά θα δούμε πολλές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν στο επενδυτικό κοινό την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους λόγω της χρήσης των εφαρμογών ΤΝ.

Υποστηρίζει μάλιστα πως όλες οι επιχειρήσεις θα βασίζονται πλέον στην ΤΝ, καθώς θα πρέπει να παρέχουν όλο και πιο γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες και να προσπαθούν να σταθούν απέναντι στον ανταγωνισμό.

Όπως αναφέρει, μέχρι τώρα αυτό φαίνεται σε κάποιους τομείς όπως η δημιουργία κώδικα για λογισμικό (coding), η διεκπεραίωση αυτού που ονομάζουμε «χαρτούρα» (paperwork στα αγγλικά) και η παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (customer service), αναμένει όμως πως μέσα στο 2026 τα οφέλη της ΤΝ θα αρχίσουν να γίνονται φανερά σε όλο και περισσότερους τομείς. Ο Kim πιστεύει πως πρωταγωνιστικό ρόλο θα εξακολουθήσει να παίζει η OpenAI, παρά τα πρόσφατα στραβοπατήματά της απέναντι στην Google και την Anthropic.

Πιστεύοντας πως η OpenAI θα ανακάμψει, η πρώτη του επιλογή είναι αυτή της Microsoft (MSFT NASDAQ), η μετοχή της οποίας έχει χάσει την ορμή της τώρα τελευταία. Βρίσκεται κοντά στα 475 δολάρια, σχεδόν 15% από τα υψηλά των 555 δολαρίων του Οκτωβρίου. Βασιζόμενος και σε ότι του είπε τον Οκτώβριο ο Scott Guthrie, ανώτατο στέλεχος της Microsoft, ο Kim εκτιμά πως η ανάκαμψη της OpenAΙ θα φέρει πολύ περισσότερη δουλειά στα data centers που χρησιμοποιεί, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκουν στη Microsoft.

Καθώς τα μοντέλα ΤΝ θα γίνονται πιο «έξυπνα» θα αυξάνεται η χρήση αυτών των data centers. Για την Microsoft αυτό θα φέρει εκρηκτική αύξηση στο τμήμα υποδομών ΤΝ του Azure που είναι το τμήμα της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες cloud computing σε επιχειρήσεις. Πέρα από αυτό, ο Kim επισημαίνει πως η Microsoft θα ωφεληθεί και από την αύξηση της αξίας του μεριδίου 27% που κατέχει πλέον στην OpenAI και από τα πνευματικά δικαιώματα που διατηρεί για την τεχνολογία της OpenAI.

Η δεύτερη επιλογή του είναι αυτή της Dell (DELL NYSE), η μετοχή της οποίας βρίσκεται κοντά στα 140 δολάρια, σχεδόν 17% κάτω από τα υψηλά των 168 δολαρίων του Οκτωβρίου.

Η εταιρεία ωφελείται από την ανάγκη των επιχειρήσεων να αυξήσουν την αγορά εξοπλισμού ενόψει της επικράτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Kim επισημαίνει πως η εταιρεία αποτελεί ήδη έναν από τους βασικούς προμηθευτές υπολογιστών servers μέσα στους οποίους βρίσκονται οι μικροεπεξεργαστές ΤΝ της Nvidia, έχοντας και το μεγάλο πλεονέκτημα του εκτεταμένου παγκοσμίως δικτύου διανομής και παροχής υπηρεσιών συντήρησης.

Ανάμεσα στους πελάτες της βρίσκονται η Coreweave (CRWV NASDAQ), μία από τις ισχυρές παρουσίες στον τομέα των data centers, και η xAI του Έλον Μασκ. Εκτός αυτού, ο Kim πιστεύει πως η Dell πρόκειται να ωφεληθεί σημαντικά από την αύξηση της ζήτησης για προσωπικούς υπολογιστές και παραδοσιακούς servers, καθώς πλήθος επιχειρήσεων έχει ξεκινήσει την διαδικασία αναβάθμισής τους μετά τη διακοπή της παροχής υποστήριξης στα Windows 10 από τη Microsoft.

Η τρίτη επιλογή ανήκει σε έναν άλλο κλάδο της τεχνολογίας, αυτόν των βιντεοπαιχνιδιών, και δεν είναι αμερικανική. Είναι η ιαπωνική Nintendo (7974 TOKYO), η οποία ξεκίνησε τις πωλήσεις της κονσόλας Switch 2 τον περασμένο Ιούνιο. Η επιτυχία της είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Όπως αναφέρει ο Kim, τον Νοέμβριο η Nintendo ανέβασε τον στόχο τις πωλήσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους (δηλαδή μέχρι τον προσεχή Μάρτιο) στα 19 εκατομμύρια μονάδες, από 15 εκατομμύρια.

Προσθέτει επίσης πως η πρώτη κονσόλα Switch είχε πουλήσει 15 εκατομμύρια μονάδες στη διάρκεια του πρώτου πλήρους οικονομικού έτους. Η εκτίμησή του είναι πως η δεύτερη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη για την κονσόλα Switch 2, καθώς θα κυκλοφορήσουν νέα παιχνίδια από τις βασικές σειρές της εταιρείας. Υποστηρίζει μάλιστα πως η Nintendo γίνεται σταδιακά ένα είδος Walt Disney, καθώς οι ταινίες που βασίζονται σε παιχνίδια της πηγαίνουν πολύ καλά στους διεθνείς κινηματογράφους και οι χαρακτήρες των παιχνιδιών της έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση σε θεματικά πάρκα.

Αυτές είναι λοιπόν οι τρεις επιλογές του γνωστού αρθρογράφου, ο οποίος επισημαίνει μάλιστα πως δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα ακριβές, τουλάχιστον όσον αφορά στα κέρδη τους. Η Microsoft και η Nintendo διαπραγματεύονται με χρηματιστηριακή αξία περίπου 28 φορές τα προβλεπόμενα για το επόμενο 12μηνο κέρδη τους ενώ η Dell περίπου 12 φορές.

Δεν πρόκειται βέβαια να αποτολμήσουμε κάποια πρόβλεψη για το πώς θα κινηθούν μέσα στο 2026 οι τρεις παραπάνω μετοχές αλλά δεν ξεχνάμε και τις πολλές εύστοχες προβλέψεις του Tae Kim στο παρελθόν. Ίσως σε έναν χρόνο από τώρα να βρούμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την πορεία των μετοχών και το επιτυχές ή όχι των εκτιμήσεών του.