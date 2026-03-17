Οι τράπεζες του Κόλπου έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει σημαντικές εκροές καταθέσεων, αλλά αντιμετωπίζουν πιθανή αποστράγγιση εγχώριας χρηματοδότησης έως και 307 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

Το βασικό σενάριο του οίκου αξιολόγησης υποθέτει ότι η πιο έντονη φάση του πολέμου θα διαρκέσει από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, ανέφερε η S&P σε έκθεσή της τη Δευτέρα, αν και αναγνώρισε ότι οι επιπτώσεις διάχυσης και περιστατικά ασφάλειας κατά διαστήματα θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα από αυτό το χρονικό πλαίσιο, όπως αναφέρει το Investing.

Η S&P δήλωσε ότι δεν έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής στοιχεία για σημαντικές εκροές ξένων ή εγχώριων κεφαλαίων, αλλά προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει «φυγή προς την ποιότητα» μεταξύ τραπεζών εντός των ίδιων συστημάτων, καθώς και ευρύτερες εκροές χρηματοδότησης τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό.

Σύμφωνα με το υποθετικό σενάριο πίεσης, οι εκροές εγχώριων καταθέσεων στα έξι τραπεζικά συστήματα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 307 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τα στοιχεία τέλους του 2025.

Οι τράπεζες διαθέτουν σήμερα περίπου 312 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ή σε καταθέσεις στις κεντρικές τράπεζες για να απορροφήσουν τέτοιες εκροές, με ένα επιπλέον «μαξιλάρι» περίπου 630 δισεκατομμυρίων δολαρίων διαθέσιμο μετά από ρευστοποίηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με έκπτωση 20%, ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.

«Συνολικά, ο κίνδυνος φαίνεται διαχειρίσιμος», δήλωσε η S&P, προσθέτοντας ότι τέσσερις από τις έξι χώρες του GCC θεωρούνται ιδιαίτερα υποστηρικτικές προς τα τραπεζικά τους συστήματα και ότι οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές έχουν ενισχύσει την εποπτεία από την έναρξη των εχθροπραξιών.