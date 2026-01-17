Τραμπ: Δεν πρότεινα ποτέ τη θέση του προέδρου της Fed στον Ντίμον - «Θα μηνύσω την JPMorgan», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι ουδέποτε προσέφερε στον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα αυτής της εβδομάδας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στην Wall Street Journal για ρεπορτάζ που ανέφερε ότι του είχε προσφέρει τη θέση του προέδρου της Fed στον Ντάιμον.

Ο Τραμπ έγραψε επίσης ότι σκοπεύει να καταθέσει αγωγή κατά της JPMorgan μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας την τράπεζα ότι τον «απέκλεισε από το τραπεζικό σύστημα» (debanking) λόγω της επίθεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η ανάρτηση Τραμπ