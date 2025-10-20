Τραμπ: Διατηρεί τους «τεράστιους» δασμούς στην Ινδία έως ότου σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τού είπε πως η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το Νέο Δελχί θα συνεχίσει να πληρώνει «τεράστιους» δασμούς εάν δεν το πράξει.

«Μίλησα με τον πρωθυπουργό Μόντι της Ινδίας και είπε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον ισχυρισμό της Ινδίας ότι δεν γνώριζε καμία συνομιλία μεταξύ Μόντι και Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Αν θέλουν να το πουν αυτό, τότε απλώς θα συνεχίσουν να πληρώνουν τεράστιους δασμούς. Και δεν θέλουν να το κάνουν αυτό».

Το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις παρατεταμένες εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ινδίας. Οι μισοί από τους δασμούς ύψους 50% στα ινδικά προϊόντα επιβλήθηκαν ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ινδία έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης και πωλείται με έκπτωση, αφότου οι δυτικές χώρες απέφυγαν τις αγορές και επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα για την εισβολή του 2022.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ διεξάγονται σε «ευνοϊκό» κλίμα, δήλωσε το Σάββατο Ινδός κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ινδική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες έχει επιστρέψει, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι ο Μόντι τον διαβεβαίωσε πως η Ινδία θα σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει καμία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών εκείνη την ημέρα και πρόσθεσε ότι κύρια προτεραιότητα του Νέου Δελχί είναι «να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή».

Αμερικανός αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ινδία έχει μειώσει στο μισό τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ωστόσο ινδικές πηγές υποστήριξαν ότι δεν έχει παρατηρηθεί άμεση μείωση.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα ινδικά διυλιστήρια έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες για φόρτωση τον Νοέμβριο, με ορισμένες παραδόσεις να αναμένονται τον Δεκέμβριο. Επομένως, οποιαδήποτε μείωση θα μπορούσε να φανεί στους αριθμούς εισαγωγών του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας δεδομένων εμπορευμάτων Kpler, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20% αυτόν τον μήνα, στα 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς η Ρωσία αυξάνει τις εξαγωγές μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια.