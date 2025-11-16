Τραμπ: Αγόρασε ομόλογα αξίας 82 εκατ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τουλάχιστον 82 εκατ.δολάρια σε εταιρικά και δημοτικά ομόλογα από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων σε τομείς που επωφελούνται από τις πολιτικές του, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ, ο Τραμπ πραγματοποίησε περισσότερες από 175 οικονομικές αγορές από τις 28 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου. Οι αποκαλύψεις, που έγιναν βάσει ενός νόμου περί διαφάνειας του 1978, ονόματι Ethics in Government Act, δεν αναφέρουν τα ακριβή ποσά για κάθε αγορά, αλλά παρέχουν μόνο ένα ευρύ φάσμα.

Η μέγιστη συνολική αξία των αγορών ομολόγων ξεπέρασε τα 337 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από ομόλογα που εκδόθηκαν από δήμους, πολιτείες, κομητείες, σχολικές περιφέρειες και άλλους φορείς που έχουν δεσμούς με δημόσιους οργανισμούς.

Οι νέες επενδύσεις ομολόγων του Τραμπ καλύπτουν διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων τομέων που έχουν ήδη επωφεληθεί ή επωφελούνται από τις αλλαγές πολιτικής της κυβέρνησής του, όπως η χρηματοπιστωτική απορρύθμιση.

Τα εταιρικά ομόλογα που απέκτησε ο Τραμπ περιλαμβάνουν προσφορές από κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών όπως η Broadcom και η Qualcomm, εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta Platforms, εταρείες λιανικής όπως η Home Depot και η CVS Health, καθώς και τράπεζες της Wall Street όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.

Οι αγορές χρεογράφων επενδυτικών τραπεζών στα τέλη Αυγούστου περιλάμβαναν ομόλογα της JP Morgan.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει τη JP Morgan για τους δεσμούς της με τον Επστάιν. Η τράπεζα δήλωσε ότι εκφράζει τη λύπη της για τους παλαιότερους δεσμούς της με τον αποθανόντα και τόνισε ότι δεν τον βοήθησε να διαπράξει «απαίσια εγκλήματα».

Ο Τραμπ απέκτησε επίσης ομόλογα της Intel μετά την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Τραμπ συνεχίζει να υποβάλλει τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τις επενδύσεις του, αλλά ότι ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του έχουν ρόλο στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το οποίο διαχειρίζεται τρίτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος πλούτισε στον τομέα των ακινήτων πριν εισέλθει στην πολιτική, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έθεσε τις εταιρείες του σε ένα καταπίστευμα που εποπτεύεται από τα παιδιά του.



Μια γνωστοποίηση που υποβλήθηκε τον Αύγουστο έδειξε ότι ο Τραμπ είχε αγοράσει ομόλογα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την επιστροφή του στην προεδρία στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ υπέβαλε επίσης το ετήσιο έντυπο γνωστοποίησης τον Ιούνιο, το οποίο έδειξε ότι τα έσοδα από τις διάφορες επιχειρήσεις του εξακολουθούν να πηγαίνουν τελικά σε αυτόν, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Σε αυτή την ετήσια δήλωση, η οποία φαίνεται να καλύπτει το ημερολογιακό έτος 2024, ο Τραμπ ανέφερε εισόδημα άνω των 600 εκατ.δολαρίων από κρυπτονομίσματα, ακίνητα για γήπεδα γκολφ, άδειες χρήσης και άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, έδειξε ότι η είσοδος του Τραμπ στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων είχε αυξήσει σημαντικά τον πλούτο του.

Συνολικά, η δήλωση του προέδρου τον Ιούνιο ανέφερε περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 1,6 δισ.δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμό του Reuters εκείνη την εποχή.