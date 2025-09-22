Τουρκία: Καταργεί τους πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων

Η Τουρκία κατήργησε τη Δευτέρα τους πρόσθετους δασμούς που επέβαλε το 2018 στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, οι οποίοι αφορούσαν προϊόντα από επιβατικά αυτοκίνητα έως φρούτα, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ερντογάν επρόκειτο να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα, πριν συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Οι πρόσθετοι δασμοί που είχαν επιβληθεί προηγουμένως αφορούσαν προϊόντα όπως επιβατικά αυτοκίνητα, φρούτα, ρύζι, καπνό, ορισμένα αλκοολούχα ποτά, ορισμένα στερεά καύσιμα και ορισμένα χημικά προϊόντα.

Οι δασμοί αυτοί επιβλήθηκαν το 2018 ως αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.