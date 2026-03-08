Η Κίνα παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διαταραχές του ενεργειακού τομέα στη Μέση Ανατολή, αν και διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να μετριάσουν τον αντίκτυπο σε περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου ανέβουν στα 100 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με αναλυτές της Barclays.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Brent Crude έχει ήδη σημειώσει απότομη άνοδο φέτος εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαρκώς υψηλές τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού της Κίνας.

Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο, με περίπου το 75% της ζήτησης σε αργό πετρέλαιο να καλύπτεται από εισαγωγές και περίπου το 90% αυτών των προμηθειών να φτάνει μέσω θαλάσσιων διαδρομών.

Σημαντικό μέρος προέρχεται από παραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Η έκθεση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν συμπεριλαμβάνεται το ιρανικό αργό πετρέλαιο, με το Ιράν να εκτιμάται ότι αντιπροσώπευε περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία ανάλυσης εμπορευμάτων που αναφέρονται στην έκθεση.

Η Barclays εκτιμά ότι οι μεταφορές πετρελαίου που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 35% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου της Κίνας, καθιστώντας οποιαδήποτε διακοπή της ναυσιπλοΐας σημαντική απειλή για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

Η Κίνα αντιμετωπίζει επίσης ευπάθεια στις αγορές φυσικού αερίου. Η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, με περίπου το 30% των εισαγωγών ΥΦΑ να συνδέεται με μεταφορές που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ποσοτήτων από το Κατάρ.

Παρά την έκθεση αυτή, η Barclays δήλωσε ότι η Κίνα διαθέτει διάφορα αποθέματα που θα μπορούσαν να μετριάσουν τον οικονομικό αντίκτυπο ενός πετρελαϊκού σοκ.

Αυτά περιλαμβάνουν τα μεγάλα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της χώρας, τα οποία οι αναλυτές εκτιμούν ότι ανέρχονται σε περίπου 1,2 δισ. βαρέλια, που αντιστοιχούν σε περίπου 104 ημέρες κάλυψης των εισαγωγών.

Η Κίνα έχει επίσης αποδείξει την ικανότητά της να αντικαταστήσει το ιρανικό πετρέλαιο με προμήθειες από άλλους παραγωγούς, ιδίως τη Ρωσία, ενώ πρόσθετες εισαγωγές θα μπορούσαν να προέλθουν από χώρες όπως η Βραζιλία, η Μαλαισία, η Αγκόλα και ο Καναδάς.

Ένας άλλος μετριαστικός παράγοντας είναι η επιταχυνόμενη στροφή της χώρας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία έχει μειώσει σταδιακά το μερίδιο του πετρελαίου στη συνολική κατανάλωση ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Η Barclays εκτιμά ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι το 2026, ο γενικός πληθωρισμός της Κίνας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί ελαφρώς λόγω των υψηλότερων κόστους παραγωγής και της ασθενέστερης κατανάλωσης.

Ωστόσο, η τράπεζα ανέφερε ότι η εξελισσόμενη ενεργειακή σύνθεση και η ευελιξία του εφοδιασμού της Κίνας σημαίνουν ότι ο μακροοικονομικός αντίκτυπος των πετρελαϊκών κρίσεων είναι πιθανό να είναι λιγότερο σοβαρός από ό,τι στο παρελθόν.