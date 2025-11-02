Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να προχωρήσει σε άλλη μία μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ακόμη και αν παραμείνει «τυφλή» λόγω του shutdown της κυβέρνησης που καθυστερεί τα βασικά στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, ανέφερε η Bank of America σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Τρίτη.

Το σημείωμα, σύμφωνα με το Investing, περιγράφει διάφορα πιθανά σενάρια για το πώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εάν δεν είναι διαθέσιμα νέα οικονομικά στοιχεία.

Μια μικρή πλειοψηφία των αξιωματούχων της Fed, συμπεριλαμβανομένου πιθανώς του προέδρου Jerome Powell, θεωρούσε ήδη τους κινδύνους για την αγορά εργασίας ως αρκετά σημαντικούς ώστε να δικαιολογούν «μείωση τουλάχιστον 75 μονάδων βάσης φέτος», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της BofA Αντίτια Μπέιβ και Μάθιου Γεπ.

Χωρίς νέα στοιχεία, η ομάδα αυτή θα προτιμούσε πιθανώς να «ακολουθήσει το διάγραμμα σημείων του Σεπτεμβρίου», ενώ ορισμένοι υποστηρικτές της χαλαρής νομισματικής πολιτικής θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας «ενισχύει τους κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα».

Ωστόσο, το «γεράκι» στρατόπεδο ενδέχεται να αντισταθεί σε περαιτέρω χαλάρωση. Επτά συμμετέχοντες στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) προέβλεψαν μόνο μία μείωση φέτος, και η Bank of America αναμένει ότι τέσσερις από αυτούς - οι Μπαρ, Γκούλσμπι, Μιούζαλεμ και Σμιντ - θα διατηρήσουν αυτή τη στάση.

Αν και δεν αναμένεται να διαφωνήσουν με μία μόνο μείωση αυτή την εβδομάδα, «μια τρίτη μείωση μπορεί να είναι ένα βήμα παραπέρα», ανέφεραν οι οικονομολόγοι, ειδικά εάν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας παραμείνουν σταθερές.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «τουλάχιστον μία διαφωνία από το σκληρό στρατόπεδο τον Δεκέμβριο, εκτός από την πιθανή διαφωνία από το ήπιο στρατόπεδο από τον Μίραν», πρόσθεσαν.

Εάν η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, η καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να δημοσιευθεί πριν από τη συνεδρίαση της Fed, αλλά «ένα μόνο ισχυρό αποτέλεσμα δεν θα πείσει τον Πάουελ να επιστρέψει στην αναμονή», τόνισαν οι οικονομολόγοι.

Εφόσον τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο γίνουν διαθέσιμα, θα μπορούσε να εξεταστεί η πιθανότητα παύσης «εάν το ποσοστό ανεργίας παραμείνει σταθερό στο 4,3% και τα στοιχεία για τη δραστηριότητα είναι σταθερά».

Εάν η διακοπή λειτουργίας τελειώσει αρκετά νωρίς ώστε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας να προλάβει να καλύψει πλήρως το κενό, οι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η απόφαση της Fed τον Δεκέμβριο θα εξαρτηθεί από το εάν το ποσοστό ανεργίας του Νοεμβρίου θα μειωθεί στο 4,3% ή θα αυξηθεί προς το 4,5%.