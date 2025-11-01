Jefferies: Η Fed δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026

Η Jefferies εκτιμά πως η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές επί της νομισματικής της πολιτικής εντός του 2026.

Η έκθεση του αμερικανικού επενδυτικού οίκου έρχεται αφού ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, άφησε να εννοηθεί την περασμένη Τετάρτη πως δεν θα πρέπει να προκαταβάλλεται μια νέα μείωση των επιτοκίων της τράπεζας.

«Η οικονομία θα επωφεληθεί από τη μείωση της αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική, τη μείωση της αβεβαιότητας στη δημοσιονομική πολιτική, τα κίνητρα για επενδύσεις στο «ένα μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο» και κάποια οριακή ωφέλεια από τις μειώσεις των επιτοκίων. Επομένως, δεν βλέπουμε μεγάλη ανάγκη για επιπλέον μειώσεις το 2026, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα», υποστηρίζει η τράπεζα.

Ωστόσο, είναι απίθανο το έτος να κλείσει με την Fed να προβαίνει στην τρίτη μείωση των επιτοκίων για το 2025, σύμφωνα με την Jefferies, ακόμη και αν ο Πάουελ το θεωρεί «μακριά από δεδομένο», κυρίως επειδή θα χρειαστούν πιο πειστικά στοιχεία για να πείσουν τους «γεράκια» της Fed να προχωρήσουν σε νέα μείωση.

Παρά την έλλειψη δεδομένων εν μέσω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η οικονομική εικόνα είναι πολύ πιο σαφής από ό,τι ήταν νωρίτερα φέτος, όταν τα οικονομικά δεδομένα ήταν ανάμεικτα, δείχνοντας σημεία δύναμης και αδυναμίας σε βασικούς τομείς, όπως η αγορά εργασίας. Καθώς οι αναξιόπιστες περιγραφές στα δεδομένα έχουν επιλυθεί, η Jefferies δήλωσε ότι «οποιαδήποτε ανησυχία πίσω από την [πρόβλεψή] μας για τα επιτόκια εξαλείφθηκε από αυτές τις αναθεωρήσεις».

Ενώ οι αναθεωρήσεις των μισθών και η χαλάρωση της αγοράς εργασίας οδήγησαν σε μειώσεις των επιτοκίων στα τέλη του 2025, η Jefferies αναμένει ότι ο συνδυασμός νέων δημοσιονομικών κινήτρων και επενδυτικών κινήτρων θα ενισχύσει την ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Εκτός από τα δημοσιονομικά κίνητρα, η προοπτική να απομακρυνθεί ο Τραμπ από τις διαμάχες για τους δασμούς και τις φορολογικές περικοπές, είναι πιθανό να πείσει τη Fed να σταματήσει την εκστρατεία χαλάρωσης, εκτός αν τα νέα στοιχεία ή οι αλλαγές στο προσωπικό της Fed αλλάξουν τις προοπτικές, πρόσθεσε η Jefferies.