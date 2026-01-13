Τι τεστάρει την πορεία της Wall Street

Η Wall Street ξεκίνησε το 2026 με ανοδική διάθεση αλλά αυτή η εβδομάδα εβδομάδα μπορεί να φέρει αναταράξεις καθώς αρχίζει η περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων και ανακοινώνονται τα στοιχεία του πληθωρισμού Δεκεμβρίου.

Ο δείκτης S&P500 ήδη καταγράφει άνοδο σχεδόν 2% τον Ιανουάριο έχοντας κλείσει την τρίτη διαδοχική χρονιά διψήφιας απόδοσης το 2025. Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές την Παρασκευή με την αγορά να διατηρεί τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων τη νέα χρονιά μετά τα στοιχεία από την αγορά εργασίας.

Η δυναμική της Wall Street δείχνει να αψηφά ένα ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ μιλούν για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ακόμη και με πιθανή χρήση του στρατού.

Οι «ταύροι» εστιάζουν στις προοπτικές ισχυρής κερδοφορίας των εισηγμένων επιχειρήσεων, περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης και δημοσιονομικής τόνωσης, παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν το bull market που πλέον έχει εισέλθει στην τέταρτη χρονιά.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού, ωστόσο, οι μετοχές σε μεγάλο βαθμό έχουν αδιαφορήσει για την αβεβαιότητα αυτή και το βαρόμετρο φόβου, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, έκλεισε την Παρασκευή λίγο πάνω από το χαμηλό του 2025.

Οι μεγάλες τράπεζες ξεκινούν τον χορό των αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου την εβδομάδα που έρχεται. Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, η JPMorgan, ανακοινώνει αποτελέσματα την Τρίτη με τις Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley να ακολουθούν αργότερα την εβδομάδα.

Η Wall Street αναμένει τις μεγάλες τράπεζες να ανακοινώσουν αυξημένα κέρδη στο φίνις του 2025, ενισχυμένα από την έκρηξη εσόδων στην επενδυτική τραπεζική καθώς τα deals επιταχύνθηκαν.

Σύμφωνα με αναλυτές επενδυτικών οίκων, τα κέρδη των τραπεζών θα είναι ενισχυμένα λόγω της άνθησης των εξαγορών και συγχωνεύσεων, μιας τέλειας συνταγής για αυξημένες προμήθειες στις υπηρεσίες του investment banking.

Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, τα έσοδα επενδυτικής τραπεζικής σημείωσαν αύξηση 15% σε ετήσια βάση στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 στα $103 δισ., το δεύτερο υψηλότερο ποσό από το 2021.

Πέρα από την επενδυτική τραπεζική, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη των τραπεζών ενισχύθηκαν και από την ευρύτερη αύξηση των δανειοδοτήσεων και τη διεύρυνση του καθαρού περιθωρίου τόκων.

Πέρα από τις τράπεζες την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Δεκέμβριο. Θα είναι από τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία πριν από την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 27-28 Ιανουαρίου.

Τα νέα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την πολιτική που θα ακολουθήσει η Fed στο μέτωπο των επιτοκίων.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δείξουν ότι ο πληθωρισμός επιταχύνεται, τότε θα υπάρξουν ερωτηματικά για το αν θα είναι σε θέση η Fed να μειώσει το κόστος χρήματος το 2026 ή για το πόσο θα μπορεί να το μειώσει.