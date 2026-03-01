Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, με την κωδική ονομασία «Shield of Judah», η οποία οδήγησε στην εξουδετέρωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κορυφαίων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης, πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου απάντηση της Τεχεράνης που πλήττει την «καρδιά» της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους δεν περιορίστηκαν σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά έπληξαν καίρια οικονομικά κέντρα, όπως το λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι, έναν από τους σημαντικότερους διαμετακομιστικούς σταθμούς παγκοσμίως, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά σε προβλήτα, προκαλώντας ανησυχία για καθυστερήσεις στο διεθνές εμπόριο.

Ζημιές αναφέρθηκαν στα διεθνή αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, καθώς και σε εμβληματικά τουριστικά ακίνητα όπως το Burj Al Arab και το Palm Jumeirah, πλήττοντας το προφίλ της περιοχής ως ασφαλούς καταφυγίου για επενδύσεις και τουρισμό.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στοχοποιήθηκε το εμπορικό λιμάνι Duqm στο Ομάν, γεγονός που σηματοδοτεί τη γεωγραφική διεύρυνση της σύγκρουσης.

Η ετυμηγορία των αναλυτών: «Μην αγοράζετε ακόμα»

Παρά τη γεωπολιτική ένταση, οι στρατηγικοί αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι για τη διάρκεια του market fallout.

Ο Adam Crisafulli (Vital Knowledge) διατηρεί μια πιο ψύχραιμη στάση, σημειώνοντας πως ιστορικά οι αμερικανικές αγορές τείνουν να «απορροφούν» τέτοια σοκ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ο επικεφαλής ερευνών της Barclays, Ajay Rajadhyaksha, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. «Ο κίνδυνος μιας ευρύτερης ανάφλεξης (tail risk) είναι σήμερα υψηλότερος από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια», προειδοποιεί ο Rajadhyaksha.

Η Barclays συστήνει στους επενδυτές να αποφύγουν την άμεση τοποθέτηση σε μετοχές (buy the dip), εκτιμώντας ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν την πιθανότητα μιας παρατεταμένης κρίσης. Σύμφωνα με τον οίκο, μια υποχώρηση του δείκτη S&P 500 της τάξεως του 10% θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εισόδου, αλλά «όχι ακόμα».