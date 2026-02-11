Τι σηματοδοτεί η mega έκδοση 100ετούς ομολόγου της Alphabet

Oι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων κλήθηκαν να ποντάρουν την Τρίτη ότι η Google και άλλες επιχειρήσεις που ανήκουν στην Alphabet θα εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά ακόμη και έναν αιώνα από σήμερα.

Ο «κολοσσός» του κλάδου τεχνολογίας στη Wall Street, η Alphabet, ξεκίνησε την πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο ομολόγου διάρκειας 100 ετών στο πλαίσιο μιας σειράς εκδόσεων χρέους που άρχισε αυτή την εβδομάδα για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Πρόκειται για το πρώτο «ομὀλογο αιώνα» που εκδίδεται από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola προχώρησε σε παρόμοια κίνηση το 1997.

Από την πλευρά των αγοραστών, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, αγαπούν το υπερμακροπρόθεσμο χρέος επειδή ταιριάζει με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Όταν, όμως, αγοράζεις ένα ομόλογο διάρκειας 100 ετών θέλεις να είσαι αρκετά σίγουρος ότι ο εκδότης θα υπάρχει για 10 δεκαετίες ώστε να συνεχίσει να καταβάλλει τα κουπόνια και τελικά να αποπληρώσει το κεφάλαιο.

Για τον λόγο αυτόν τα συγκεκριμένα χρεόγραφα εκδίδονται κυρίως από κυβερνήσεις και θεσμικούς φορείς.

Η Αυστρία πούλησε ένα τέτοιο ομόλογο το 2020 για να κλειδώσει επιτόκια που είχαν υποχωρήσει κάτω από το 1% λόγω της πανδημίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει επίσης εκδώσει τέτοιο χρέος.

Ομόλογα τόσο μακρινών λήξεων δεν είναι για τους λιγόψυχους. Ο συνδυασμός πολύ μακράς διάρκειας και χαμηλών κουπονιών τα καθιστά εξαιρετικά ευαίσθητα στις μεταβολές των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων.

Για παράδειγμα, το αυστριακό 100ετες ομόλογο διαπραγματεύεται κάτω από τα 30 λεπτά του ευρώ σήμερα. Η τιμή του έχει καταρρεύσει από τα 140 λεπτά στα τέλη του 2020.

Υπάρχουν και επιπλέον ρίσκα σε αντίστοιχα ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες. Ανάμεσα τους η τεχνολογική απαξίωση, ο ανταγωνισμός και τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Στις ΗΠΑ η αλυσίδα πολυκαταστημάτων JC Penney κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το 2020, μόλις 23 χρόνια μετά την έκδοση ενός ομολόγου 100ετους διάρκειας.

Πάντως η Motorola εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα, αλλά, όπως σχολίασε ο διαχειριστής hedge fund Michael Burry στο Χ, δεν είναι πλέον ένας κυρίαρχος παίκτης, έχοντας ηττηθεί από τη Nokia και στη συνέχεια από την Apple στα κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, εξακολουθεί να καταβάλλει το κουπόνι στο ομόλογο εκείνο διάρκειας 100 ετών.

Η Alphabet δανείζεται από παντού για να χρηματοδοτήσει το πρωτοφανές σχέδιο δαπανών και τις φιλοδοξίες της στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και οι επενδυτές φαίνεται να μην χορταίνουν.

Η μητρική της Google άντλησε $20 δισ. τη Δευτέρα στη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγων σε δολάρια στην ιστορία της. Συγκέντρωσε περισσότερα κεφάλαια από τα $15 δισ. που στόχευε.

Την Τρίτη προχώρησε με τις πρώτες της εκδόσεις χρέους στην Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβάνοντας και την σπάνια πώληση 100ετών ομολόγων.

Η μεγάλη εκστρατεία δανεισμού έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλοι κολοσσοί τεχνολογίας όπως η Meta Platforms και η Amazon ανακοίνωσαν ότι αυξάνουν τις δαπάνες τους για να υλοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδια τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα σχέδια αυτά τροφοδοτούν ανησυχίες ότι ο αγώνας εξοπλισμών στο ΑΙ και τα δισεκατομμύρια δολάρια χρέους που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του θα επιβαρύνουν τις αγορές χρέους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Alphabet θα διαθέσει ομόλογα ονομαστικής αξίας άνω των $11 δισ. σε στερλίνες και ελβετικά φράγκα.

Η προσφορά σε στερλίνες αναμένεται να σημειώσει ρεκόρ, ύψους 5,5 δισ. λιρών και θα περιλαμβάνει διάρκειες από τρία έως 32 χρόνια καθώς και το ομόλογο 100 ετών.

Η διάθεση σε ελβετικά φράγκα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,75 δισ. σε διάφορες διάρκειες.