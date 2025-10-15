Θα κάνει το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης κερδών ο S&P;

Η αγορά των ΗΠΑ έχει μπει από χθες για τα καλά στον ρυθμό των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου στο πιο κρίσιμο ίσως τεστ προσδοκιών έναντι πραγματικότητας. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφουν ένα θετικό αλλά διαφοροποιημένο τοπίο για τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500, σηματοδοτώντας την ένατη συνεχόμενη περίοδο αύξησης των κερδών. Παρά τις μικρές διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις, η συνολική εικόνα παραμένει αισιόδοξη, με σημαντική στήριξη από τους κλάδους της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενώ οι ενεργειακές και καταναλωτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Η εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των κερδών για το S&P 500 φθάνει το 8,0%, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν ότι η τελική αύξηση μπορεί να ξεπεράσει το 13%, λαμβάνοντας υπόψη τη συνήθη θετική «έκπληξη» των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη περίοδο διψήφιας ανάπτυξης. Παράλληλα, οι προσδοκίες για αύξηση στα έσοδα ανέρχονται σε 6,3% —το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό από το 2022—, ενώ το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους των εταιριών που απαρτίζουν το δείκτη εκτιμάται στο 12,7%, αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Ακόμα και με αυτές τις ισχυρές τάσεις ο βασικός δείκτης των κερδών προς τις τιμές των μετοχών (P/E) είναι σχετικά υψηλός: ο δείκτης τιμής προς κέρδη για τους επόμενους 12 μήνες ανέρχεται σε 22,8, πάνω από τον πενταετή (19,9) και δεκαετή (18,6) μέσο όρο, γεγονός που δείχνει ότι οι αγορές προεξοφλούν συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Παράλληλα από τις 112 εταιρείες που παρείχαν καθοδήγηση (guidance) για τα κέρδη τους στο τρίμηνο· οι μισές περίπου από αυτές εξέδωσαν θετικές προβλέψεις (49%), ποσοστό υψηλότερο από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Αναλυτική εικόνα ανά κλάδο

Οι τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν, με προβλεπόμενη αύξηση κερδών 20,9% — την υψηλότερη μεταξύ όλων των κλάδων. Η ανάπτυξη αυτή καθοδηγείται κυρίως από τη βιομηχανία ημιαγωγών, με άνοδο 45% στα κέρδη, καθώς και από αυξήσεις σε λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής και εξοπλισμό επικοινωνιών. Οι εταιρείες NVIDIA, Apple και Microsoft αποτελούν τους κύριους μοχλούς αυτής της αύξησης.

Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών προβλέπεται να σημειώσει αύξηση κερδών 13,2%, με θετική συνεισφορά από όλες τις υποκατηγορίες: καταναλωτική πίστη, ασφάλειες, αγορές κεφαλαίου, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις κλασσικές τραπεζικές εργασίες. Ιδιαίτερα η καταναλωτική πίστη εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο 29%, εν μέρει λόγω της συγχώνευσης της Capital One με τη Discover Financial. Στον ασφαλιστικό κλάδο, οι ισχυρές αποδόσεις των αγορών μετοχών ενισχύουν το εισόδημα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από τον πληθωρισμό.

Ο κλάδος της ενέργειας βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά, καθώς αναμένεται μείωση κερδών κατά 4,2% - η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ όλων των τομέων. Οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου (κατά 15% σε σχέση με πέρυσι) αποτελούν τον κύριο λόγο. Οι εταιρείες διύλισης και μεταφοράς παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, αλλά οι παραγωγοί και οι υπηρεσίες πετρελαίου-αερίου παρουσιάζουν μείωση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάκαμψη του κλάδου θα ξεκινήσει το 2026, εφόσον σταθεροποιηθεί η αγορά ενέργειας.

Αντίθετα, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Utilities) παρουσιάζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, με αύξηση 17,1%, τη δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των τομέων. Ενδεικτικά, οι NRG Energy και Vistra Corp. Αναμένεται να καταγράψουν θεαματική βελτίωση κερδών, συμβάλλοντας καθοριστικά στο συνολικό αποτέλεσμα. Η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers στις ΗΠΑ και οι κρατικές πολιτικές υπέρ του άνθρακα και του φυσικού αερίου διαμορφώνουν νέες ισορροπίες στην ενεργειακή αγορά.

Οι πρώτες ύλες (Materials) αναμένονται να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 13,7%, κυρίως λόγω της ανόδου στις κατηγορίες μετάλλων, συσκευασιών και οικοδομικών υλικών. Αντίθετα, η χημική βιομηχανία καταγράφει πτώση 8%, με αρνητική επίδραση από τις χαμηλότερες τιμές και τη μειωμένη ζήτηση.

Τέλος, ο κλάδος των καταναλωτικών αγαθών (Consumer Staples) σημειώνει πτώση 3,1%, επηρεασμένος κυρίως από τις εταιρείες τροφίμων (-23%), όπου η αύξηση του κόστους παραγωγής και η μειωμένη κατανάλωση πιέζουν τα περιθώρια κέρδους.

Συνολικά, η εικόνα του τρίτου τριμήνου 2025 αποτυπώνει μια οικονομία σε φάση ωρίμανσης, όπου η καινοτομία και οι επενδύσεις στην τεχνολογία λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης, ενώ οι παραδοσιακοί τομείς όπως η ενέργεια και τα βασικά αγαθά δοκιμάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Εφόσον οι θετικές εκπλήξεις των αποτελεσμάτων έχουν ανάλογη εικόνα όπως σε προηγούμενες δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων, ο S&P 500 ενδέχεται να καταγράψει τελική αύξηση κερδών πάνω από 13%, διατηρώντας την πολυετή ανοδική του πορεία.

Παρά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ και τις υψηλές επιδόσεις, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση κερδών 7,4%, ενώ για το σύνολο του 2025 αναμένεται άνοδος 10,9% στα κέρδη και 6,1% στα έσοδα. Οι προβλέψεις για το 2026 είναι ακόμη πιο ισχυρές, με αναμενόμενη αύξηση 13,8% στα κέρδη. Η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά θετικά τις προοπτικές: το bottom-up target price του S&P 500 τοποθετείται στις 7.440 μονάδες, δηλαδή 10,5% υψηλότερα από το τρέχον επίπεδο. Οι αναλυτές εμφανίζονται κατά 56% θετικοί (Buy ratings), με τους κλάδους τεχνολογίας, ενέργειας και επικοινωνιών να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό συστάσεων αγοράς.