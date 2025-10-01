Θα επαναληφθεί η Μαύρη Δευτέρα του 2011;

Πολλοί παλιοί επενδυτές θα θυμούνται τις ωραίες και απρόβλεπτες εποχές όπου τα νέα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις διακυμάνσεις των αγορών..next year (που λέμε)! Ένα τέτοιο απρόβλεπτο γεγονός ήταν και η «Μαύρη Δευτέρα» του 2011 στις 8 Αυγούστου 2011, όταν οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου κατέρρευσαν μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των Ηνωμένων Πολιτειών από την Standard and Poor's την Παρασκευή το βράδυ από AAA, ή "χωρίς κίνδυνο", σε AA+.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που υποβαθμίστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Moody's εξέδωσε έκθεση κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών στην οποία ανέφερε ότι η αξιολόγηση AAA της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ βρισκόταν σε κίνδυνο, κάτι που συνέβη μετά την έκδοση αρνητικών προοπτικών την προηγούμενη εβδομάδα.

Μέχρι το κλείσιμο της αγοράς, ο Dow Jones Industrial Average έχασε 634,76 μονάδες (-5,55%) κλείνοντας στις 10.809,85, καθιστώντας την την 6η μεγαλύτερη πτώση του δείκτη στην ιστορία.Η Μαύρη Δευτέρα 2011 ακολούθησε μόλις μία ημέρα συναλλαγών μετά την 10η μεγαλύτερη πτώση του δείκτη Dow Jones, μια πτώση 512,76 (-4,31%) στις 4 Αυγούστου 2011.

Το χρονικό της κρίσης

Η κρίση ορίου χρέους στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια οικονομική κρίση που ξεκίνησε ως πολιτική και οικονομική συζήτηση σχετικά με την αύξηση του νόμιμου ορίου δανεισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το όριο χρέους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσης γνωστό ως ανώτατο όριο χρέους. Κατά την περίοδο πριν από την κρίση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλησιάσει, και μάλιστα ξεπεράσει, αυτό το όριο.

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει εξουσία να εκδίδει ή να αναλαμβάνει χρέη πέραν του ανώτατου ορίου χρέους που έχει ορίσει το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των απαραίτητων μελών της κυβέρνησης για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους σήμαινε ότι ορισμένα χρέη δεν θα πληρώνονταν, και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ικανότητα της κυβέρνησης να δανείζεται γρήγορα ή με χαμηλό κόστος, λόγω της αντίληψης αυξημένου κινδύνου στον δανεισμό χρημάτων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Εάν το ανώτατο όριο χρέους δεν αυξανόταν έως τις 2 Αυγούστου 2011, είτε οι κρατικές δαπάνες θα έπρεπε να μειωθούν, είτε το χρέος θα έπρεπε να καταβληθεί αργότερα από το υποσχεθέν, γνωστό και ως αθέτηση πληρωμών.

Η συζήτηση ήταν αμφιλεγόμενη, με σχεδόν όλους τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να αντιτίθενται σε οποιαδήποτε αύξηση φόρων και τη μεγάλη πλειοψηφία των Δημοκρατικών νομοθετών να θεωρούν τις αυξήσεις φόρων απαραίτητες μαζί με τις περικοπές δαπανών. Οι υποστηρικτές του κινήματος Tea Party πίεσαν τους Ρεπουμπλικάνους να απορρίψουν οποιαδήποτε συμφωνία που δεν ενσωμάτωνε μεγάλες και άμεσες περικοπές δαπανών ή μια ολοκληρωμένη συνταγματική τροποποίηση για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

Η άμεση κρίση του 2011 έληξε όταν επιτεύχθηκε στις 31 Ιουλίου μια πολύπλοκη συμφωνία που επέβαλε όρια τόσο στο χρέος όσο και στις κρατικές δαπάνες. Μετά την ψήφιση της νομοθεσίας τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε τον Νόμο Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 2011 στις 2 Αυγούστου, την ημέρα της προθεσμίας. Ωστόσο, λόγω της πολιτικής αναταραχής που προκλήθηκε και της αντίληψης από ισχυρούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μεγάλες θέσεις χρέους της, οι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις που θα είχε η συμφωνία για το χρέος στις αγορές δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αντ' αυτού, μετά την υποβάθμιση του κρατικού χρέους των ΗΠΑ, καθώς και την υποβάθμιση των τραπεζών που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, Fannie Mae και Freddie Mac, από την Standard and Poor's, από AAA σε AA+, οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές βίωσαν μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένης δραστηριότητας πωλήσεων, η οποία τελικά οδήγησε στην κατάρρευση της Μαύρης Δευτέρας του 2011.

Σήμερα το shutdown των ΗΠΑ δεν τρομάζει τις αγορές, ούτε η πιθανή υποβάθμιση που θα ακολουθήσει νομοτελειακά. Σήμερα το shutdown αποτελεί μια ακόμα αγοραστική ευκαιρία για τους «buy the dip» και τους «fomo» επενδυτές, καθώς μετά την έλευση της μη ανακοίνωσης της ανεργίας, πιστεύουν ότι θα βρεθεί η λύση, όπως πάντα! Αν και σαν νέο δεν επηρέασε καθόλου την πορεία των αγορών, πέρα από μια μικρή πτώση σήμερα το πρωί των futures, είναι ικανό η σίγουρη επίλυση του να λειτουργήσει περαιτέρω υποστηρικτικά και να δώσει νέα υψηλά στις αγορές και φυσικά να διαλύσει για ακόμη μία φορά το «short της λογικής»! Μπήκαμε στον «μήνα των κραχ» με υπερβολική ταχύτητα και φόρα, αψηφώντας τα όρια κυκλοφορίας και πλέον τα πρόστιμα έχουν αυξηθεί!