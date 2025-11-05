«Τέλος εποχής», για Μπάφετ, με νέο ρεκόρ στα μετρητά της Berkshire

Με νέο ρεκόρ στα μετρητά αποχωρεί ο «σοφός της Ομάχα» και αφήνει κατά πολύ φτωχότερη την επενδυτική κοινότητα, στα χέρια της τεχνητής πρόβλεψης των αλγορίθμων. Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε το Σάββατο ότι παρέμεινε επιφυλακτική όσον αφορά τις αγορές, αφήνοντας τα μετρητά να εκτοξευθούν στο επίπεδο ρεκόρ των 381,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν, στην τελευταία οικονομική της έκθεση πριν ο Warren Buffett αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Buffett, 95 ετών, αφήνει τα μετρητά να συσσωρεύονται καθώς ετοιμάζεται να τερματίσει την εξηκοστή θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος στο τέλος του έτους.

Δεν μπορούμε να πούμε με πλήρη ασφάλεια ότι θα πετύχει και πάλι ο «σοφός της Ομάχα» και θα βρει τις ευκαιρίες όπως το 2008 ή το 2022, όπως βλέπετε στο κάτωθι γράφημα του Σεπτεμβρίου του 2022 με την ρευστότητά του στα χαμηλότερα επίπεδα.









Ωστόσο και το 2022 ο αγαπημένος μας Μπάφετ βγήκε μπροστά από όλους και έκανε ακριβώς το αντίθετο από όλους τους ειδικούς τραπεζίτες της Wall Street (εξάλλου το 2008 αυτός τους έσωσε από την κατάρρευση με τις αγορές πακέτων μερικών δις).



«Από τον dr. Doom έως τον mr. Big Short η καταστροφή που θα χτυπήσει τον πλανήτη δε θα έχει προηγούμενο, καθώς η «μητέρα όλων των κραχ» είναι εδώ! Αλήθεια τι κραχ θα είναι αυτό όταν όλοι το περιμένουν, μου φαίνεται λίγο άκομψο, για τη λειτουργία των χρηματαγορών!

Στον αντίποδα υπάρχουν και εκείνοι που έμαθαν τόσα χρόνια, και δεν είναι λίγα, να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα! Έτσι λοιπόν και ο «σοφός της Ομάχα» εξακολουθεί να αγοράζει στις πτώσεις μετοχές που πιστεύει ότι θα υπεραποδώσουν στο μέλλον, μειώνοντας τη ρευστότητα του ομίλου του όλο και περισσότερο.



Ο σοφός της Ομάχα Warren Buffett δήλωνε πριν λίγες ημέρες, "We are not good at predicting the market, but we generally knew that there were several very good deals in the 1970s and that the markets went crazy in the late 1990s. But we never waste time thinking or talking about how the stock market will go from here on out because we don't know". Δεν είμαστε καλοί στην πρόβλεψη της αγοράς, αλλά γενικά γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλές πολύ καλές συμφωνίες τη δεκαετία του 1970 και ότι οι αγορές τρελάθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αλλά ποτέ δεν χάνουμε χρόνο σκεπτόμενοι ή μιλώντας για το πώς θα πάει το χρηματιστήριο από εδώ και πέρα γιατί δεν ξέρουμε».

Τα αποτελέσματα τριμήνου έδειξαν sell

Για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο, ο όμιλος του Buffett πούλησε περισσότερες μετοχές από όσες αγόρασε για το χαρτοφυλάκιο μετοχών των 283,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του οποίου οι συμμετοχές περιλαμβάνουν την Apple και την American Express. Η Berkshire επίσης δεν επαναγόρασε καμία από τις δικές της μετοχές, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο χωρίς επαναγορές, αν και η τιμή της μετοχής της έχει μείνει σημαντικά πίσω από την ευρύτερη αγορά.



Οι χαμηλότερες ζημίες από ασφαλιστικές εταιρείες συνέβαλαν στην ενίσχυση των λειτουργικών κερδών του τρίτου τριμήνου κατά 34% στα 13,49 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% στα 30,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις 2%, βραδύτερα από τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Η οικονομική αβεβαιότητα και η μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη έχουν αποτελέσει τροχοπέδη, δήλωσε η Berkshire, αναστέλλοντας την αύξηση των πωλήσεων στην εταιρεία κατασκευής κατοικιών Clayton Homes και μειώνοντας τα έσοδα από τις μπαταρίες Duracell, τα ρούχα Fruit of the Loom και την εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Squishmallows, Jazwares. Τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν εν μέρει από την απουσία μεγάλων καταστροφών όπως οι τυφώνες.

Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων Geico ανέφερε χαμηλότερα κέρδη, καθώς δαπάνησε περισσότερα, πιθανώς σε διαφημίσεις, για την απόκτηση νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι ασφαλίσεις πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν αντιξοότητες, καθώς η πτώση των επιτοκίων μειώνει τα έσοδα από τα μετρητά της Berkshire, κάτι που συνέβη και στο τρίτο τρίμηνο. Ο σιδηρόδρομος BNSF αύξησε τα κέρδη του κατά 6%, επικαλούμενος το χαμηλότερο κόστος καυσίμων και τη «βελτιωμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων». Εν τω μεταξύ, η πτώση των κερδών κατά 9% στην Berkshire Hathaway Energy αντανακλούσε τους νομικούς λογαριασμούς από τις πυρκαγιές και το υψηλότερο κόστος από τους αγωγούς φυσικού αερίου και το Northern Powergrid στη Βρετανία.

Η Berkshire εξακολουθεί να αξιολογεί πώς ο νόμος One Big Beautiful Bill Act του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που υπεγράφη τον Ιούλιο θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιωσιμότητα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο ABEL αναλαμβάνει οι επενδυτές αποχωρούν

Ο αντιπρόεδρος Greg Abel, 63 ετών, θα διαδεχθεί τον θρυλικό επενδυτή, αν και ο Buffett θα παραμείνει πρόεδρος. Ο Abel είναι γνωστός ως πιο πρακτικός διευθυντής από τον Buffett. Η Berkshire σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για να αγοράσει την επιχείρηση χημικών OxyChem της Occidental Petroleum, μια συναλλαγή που ανακοινώθηκε στις 2 Οκτωβρίου. Ο James Shanahan, αναλυτής της Edward Jones, ο οποίος αναβάθμισε την πιστοληπτική του αξιολόγηση της Berkshire σε "αγορά" τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η αντίσταση της εταιρείας να ξοδέψει περισσότερα μετρητά κατά τη διάρκεια του φετινού ράλι της αγοράς ήταν απογοητευτική.

Από τότε που ο Buffett ανακοίνωσε στις 3 Μαΐου ότι θα παραιτηθεί, η τιμή της μετοχής της Berkshire έχει μειωθεί κατά 12% και βρίσκεται πίσω από τον Standard & Poor's 500 κατά 32 ποσοστιαίες μονάδες.

«Οι ανυπόμονοι επενδυτές αισθάνονται επείγουσα ανάγκη η Berkshire να διαθέσει τα μετρητά της και ρίχνουν τα δίχτυα τους αλλού», δήλωσε ο Tom Russo, συνεργάτης της Gardner Russo & Quinn στο Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια, η οποία επενδύει 10 δισεκατομμύρια δολάρια.Ο Russo κατέχει μετοχές της Berkshire από το 1982 και δήλωσε ότι η Berkshire παραμένει «εξαιρετικά καλά τοποθετημένη» μακροπρόθεσμα. «Η Berkshire δεν πρόκειται να διαθέσει κεφάλαια που δεν θα αυξήσουν την εγγενή αξία ανά μετοχή», είπε.

«Ο Άμπελ έχει μια τεράστια ευκαιρία», είπε ο Σάναχαν. «Έχει πολλά διαθέσιμα μετρητά και από κάθε άποψη είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, οπότε ίσως θελήσει να επενδύσει κεφάλαια στις λειτουργικές δραστηριότητες της Berkshire για να βελτιώσει την απόδοσή τους».

Οι επενδυτές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις προοπτικές της Berkshire και την επικείμενη αλλαγή στη διοίκηση, πουλώντας τις μετοχές της.

Η Berkshire, η οποία συχνά θεωρείται «μικρογραφία» της αμερικανικής οικονομίας, έμεινε έξω από το κυνήγι της άμεσης απόδοσης και ευκαιριακής τοποθέτησης της νέα εποχής των αγορών. Πολλές φορές οι παλαιοί χρηματιστές αδυνατούν να ακολουθήσουν την νέα εποχή, λένε πολλοί αναλυτές για την αποχή του Μπάφετ από το τελευταίο ανοδικό ράλι. Όμως ο Μπάφετ δεν είναι ένας απλός χρηματιστής.



Είναι ο άνθρωπος που μεγαλούργησε επί 70 χρόνια στις αγορές! Ο άνθρωπος που στήριξε το 2008 τις αμερικανικές τράπεζες, και όχι μόνο! Η αποχώρησή του μπορεί να αφαιρεί έναν δείκτη ασφαλείας (των ακολούθων του), αλλά αφήνει πίσω του πολλούς και καλούς μαθητές, που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία την επόμενη ημέρα στις αγορές! Και όπως λέει και ο σοφός, «η υπομονή είναι το μεγαλύτερο προτέρημα των πετυχημένων επενδυτών»!