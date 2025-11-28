«Ταύροι» για S&P 500 Deutsche Bank και JP Morgan - Γιατί θα συνεχιστεί το ράλι

Συνεχίζονται οι προβλέψεις για την επόμενη χρονιά από τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους με τη Deutsche Bank να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής με την πιο bullish εκτίμηση για τον δείκτη αναφοράς S&P500 στη Wall Street τo 2026.

H γερμανική τράπεζα βλέπει τον δείκτη να κατακτά τις 8.000 προς το τέλος του 2026, στόχος που μεταφράζεται σε άνοδο 21% από το κλείσιμο του στις 6.602 μονάδες τη Δευτέρα που δημοσίευσε την έκθεση της. Ρόλο κλειδί θα παίξουν τα δυνατά εταιρικά κέρδη και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φέτος ο δείκτης κερδίζει πάνω από 12,3% με τον ενθουσιασμό για τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και τη δυνατή κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων να του δίνουν ώθηση παρά τις ανησυχίες για φούσκα όσον αφορά στις αποτιμήσεις των μετοχών του Big Tech.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και η βρετανική τράπεζα HSBC που σε έκθεση της βλέπει τον S&P500 στις 7.500 μονάδες προς το τέλος της επόμενης χρονιάς, ποντάροντας στη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως αναφέρει στην έκθεση της, «φούσκα ή όχι, η ιστορία δείχνει ότι τα ράλι μπορούν να διαρκέσουν για μεγάλο διάστημα (3-5 χρόνια στην περίπτωση των μετοχών dot.com). Βλέπουμε συνέχεια στο ράλι και συστήνουμε διεύρυνση του trade της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα και η Morgan Stanley έκανε τη δική της πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι οι αμερικανικές μετοχές θα σημειώσουν υπεραπόδοση σε σχέση με άλλες αγορές την επόμενη χρονιά με τον S&P500 να φτάνει τις 7.800 μονάδες προς το τέλος του 2026.

Ακολούθησε η JPMorgan την Τρίτη με την δική της πρόβλεψη. Θεωρεί ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας των ΗΠΑ και ο «υπερκύκλος» της Τεχνητής Νοημοσύνης θα οδηγήσουν τον S&P500 στις 7.500 μονάδες προς το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Αν επαληθευτεί η πρόβλεψη της, με βάση το κλείσιμο του δείκτη στις 6.765 μονάδες την Τρίτη σημαίνει μια άνοδο 10,9% το 2026.

Η πρόβλεψη της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας είναι πολύ κοντά στις 7.490 μονάδες που είναι η μέση εκτίμηση του που θα βρίσκεται ο S&P500 προς το τέλος της επόμενης χρονιάς σε σφυγμομέτρηση που έκανε το Reuters σε strategists επενδυτικών οίκων.

Οι προοπτικές της επόμενης χρονιάς που δημοσίευσε η JPMorgan βασίζονται στην εκτίμηση ότι θα υπάρξουν άλλες δύο μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και μετά μια μακρά παύση. Σε περίπτωση, όμως, που η Fed προβεί σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, ο S&P500 μπορεί να ξεπεράσει τις 8.000 μονάδες το 2026, σύμφωνα με την έκθεση της.

«Oι ΗΠΑ θα παραμείνουν η ατμομηχανή ανάπτυξης του κόσμου», σημειώνει χαρακτηριστικά η JPMorgan .

Βλέπει ρυθμό αύξησης των κερδών στις εισηγμένες του S&P500 της τάξης του 13%-15% τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

«Παρά τη συζήτηση περί φούσκας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, βλέπουμε ότι οι υψηλοί πολλαπλασιαστές σήμερα ορθώς προβλέπουν ρυθμούς αύξησης των κερδών υψηλότερους του μέσου όρου, εκτόξευση των δαπανών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μεγαλύτερες διανομές κερδών στους μετόχους και χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική».