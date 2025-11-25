ΤAP: Οι μνηστήρες και η μάχη για την αεροπορική

Τρεις μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι στον χώρο των αερομεταφορών εκδήλωσαν επίσημα το ενδιαφέρον τους για τον κρατικό αερομεταφορέα της Πορτογαλίας, την ΤΑΡ.

Σε ανακοινωθέν της η εταιρεία συμμετοχών Parapublica της Πορτογαλίας δεν γνωστοποίησε τους τρεις ομίλους, όμως, οι μόνες αεροπορικές εταιρείες που επιβεβαίωναν δημοσίως το ενδιαφέρον τους ήταν η Air France-KLM, η γερμανική Lufthansa και η IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways. Kαι οι τρεις όμιλοι κατέθεσαν επιστολές ενδιαφέροντος στην κυβέρνηση της Πορτογαλίας.

Η πορτογαλική κυβέρνηση σχεδιάζει να πωλήσει ποσοστό έως 49,9% της ΤΑΡ με ένα 5% των μετοχών να έχει δεσμευτεί για να προσφερθεί στους εργαζομένους της αεροπορικής εταιρείας.

Οι επιστολές ενδιαφέροντος είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης που δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να γνωστοποιήσουν το στρατηγικό σκεπτικό, τις χρηματοοικονομικές τους δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις πριν υποβάλλουν την επίσημη προσφορά τους.

Όσοι επιλεγούν θα ξεκινήσουν τη διαδικασία του due diligence, τον έλεγχο της δέουσας επιμέλειας, τον Ιανουάριο. Οι μη δεσμευτικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν την 1η Απριλίου και οι δεσμευτικές τρεις μήνες αργότερα.

Η πορτογαλική κυβέρνηση επανεκκίνησε την καθυστερημένη ιδιωτικοποίηση της ΤΑΡ τον Ιούλιο με στόχο να πωλήσει ποσοστό 49,9% σε έναν αερομεταφορέα που θα είναι σε θέση να ενισχύσει την παγκόσμια εμβέλεια της εταιρείας και την ανταγωνιστικότητα της.

Τα πιο ελκυστικά στοιχεία της ΤΑΡ είναι οι συνδέσεις της με τη Βραζιλία, τις πορτογαλόφωνες χώρες της Αφρικής και τις ΗΠΑ από τον κόμβο της Λισσαβόνας, τον οποίο η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει και να επεκτείνει.

Μακροχρόνιος εταίρος στην Star Alliance και με εκτεταμένες επενδύσεις στην Πορτογαλία, ο όμιλος Lufthansa που περιλαμβάνει τις εταιρείες Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines και την ιταλική ΙΤΑ πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος συνεργάτης για την ΤΑΡ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του γερμανικού ομίλου Carsten Spohr.

Πέρα από την Lufthansa, ενδιαφέρον για την ΤΑΡ έχει εκφράσει και ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος Air France-KLM που τον Σεπτέμβριο απέκτησε συμμετοχή 19,9% στις Σκανδιναβικές Αερογραμμές (SAS).

H κίνηση αυτή ήταν μια πρόγευση της επόμενης μεγάλης μάχης εξαγοράς στον ευρωπαϊκό κλάδο αερομεταφορών, τη μάχη για την ΤΑΡ.

Η τακτική του ομίλου Air France-KLM είναι να επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες στις οποίες επενδύει να διατηρούν τις λειτουργίες και τη μάρκα τους, να συνεχίζουν να πετούν με τα δικά τους χρώματα.

Αντίθετα, ο όμιλος Lufthansa και ο αγγλοϊσπανικός όμιλος IAG που επίσης θα διεκδικήσει την ΤΑΡ είναι γνωστοί για τις βαθύτερες αναδιαρθρώσεις των αεροπορικών εταιρειών που εξαγοράζουν.

Η IAG στην οποία ανήκουν η ισπανική Iberia, η British Airways, η Aer Lingus και η Vueling βλέπει σημαντικές δυνατότητες για την ΤΑΡ και εκτιμά ότι η πρόσθεση της στο χαρτοφυλάκιο της θα ενδυναμώσει το δίκτυο της στη Βραζιλία και την Αφρική.

Πέρυσι η IAG εγκατέλειψε την προσπάθεια εξαγοράς της ισπανικής Air Europa αποτυγχάνοντας για δεύτερη φορά.